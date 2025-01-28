УКР РУС
28 січня 2025, 11:40
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Яремчук може змінити клубну прописку: ним зацікавився аутсайдер Серії А

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Роман Яремчук може бути проданий грецьким клубом Олімпіакос, ним зацікавився аутсайдер Серії А.
  • Італійський клуб Венеція зробив пропозицію про оренду Яремчука як заміну для нападника Йоеля Пох’янпало.
  • У сезоні-2024/2025 Яремчук зіграв 17 матчів за Олімпіакос і забив два голи.
  • Яремчук перейшов у Олімпіакос з Брюгге влітку 2024 року.

Наданик збірної України Роман Яремчук може незабаром змінити клуб. Ним зацікавився італійський клуб.

Грецький Олімпіакос планує продати Романа Яремчука у найближчий час. Гравцем вже зацікавився один з аутсайдерів Серії А, пише 24 канал з посиланням на журналіста Джанлука Ді Марціо.

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Куди може перейти Яремчук

Венеція наразі шукає заміну для свого нападника Йоеля Пох’янпало, який близький до переходу в Палермо. Одним з кандидатів на заміну є українець Роман Яремчук. 

Італійський клуб зробив пропозицію Олімпіакосу щодо оренди українського форварда. Очікується, що Яремчук незабаром повинен ухвалити рішення.

Наразі Венеція перебуває на 19-тій позиції в Серії А.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Роман Яремчук зіграв 17 матчів за Олімпіакос, у яких забив два м'ячі.

Відзначимо, що українець перейшов у грецький клуб влітку 2024 року з Брюгге.