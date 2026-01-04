Зірка збірної України оформив своєрідний "требл" у Європі
- Роман Яремчук разом з Олімпіакосом виграв Суперкубок Греції, обігравши ОФІ Крит з рахунком 3:0 у додаткових таймах.
- Яремчук вийшов на поле на 90+2 хвилині, але не відзначився результативними діями; всі три голи були забиті в екстратаймах.
Новий 2026-й рік розпочався для українського форварда Романа Яремчука із трофея. У суботу, 3 січня, його Олімпіакос став володарем Суперкубка Греції.
У фінальному матчі Олімпіакос майже без проблем розгромив ОФІ Крит з рахунком 3:0. Щоправда, усі три голи клубу Романа Яремчука, який вийшов на поле аж на 90+2 хвилині, були забиті у додаткових таймах, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Челсі визначився з долею Мудрика після відсторонення від футболу
Як Яремчук виграв Суперкубок Греції?
У першому таймі Олімпіакос таки забив Криту, але гол на 35-й хвилині зустрічі не був зарахований через порушення правил.
В основний час команди не забивали, тому фінал перетік в екстратайми. На 95-й хвилині Таремі реалізував пенальті, розмочивши нулі на табло 1:0.
Вже у другому додатковому 15-хвилинному таймі Олімпіакос не лише подвоїв свою перевагу, а й довів рахунок до нищівного 3:0. На жаль, Яремчук результативними діями не відзначився.
Олімпіакос із трофея розпочав новий 2026-й рік.
Відео із церемонії нагородження Олімпіакоса
Після матчу український форвард у своєму інстаграмі виклав світлину з кубком, яку зробив вже у роздягальні команди.
Яремчук із Суперкубком Греції-2025 ./ Скриншот із інстаграму Романа
Як Яремчук виступає за Олімпіакос?
Яремчук виступає за грецький клуб із літа 2024-го, підписавши контракт до кінця червня 2028-го року.
Відтоді Роман провів за греків 45 матчів – 14 голів та 5 асистів.
У поточному сезоні 2025 – 2026 український нападник відзначився 4 м'ячами та однією гольовою передачею у 12-ти зіграних поєдинках (дані Transfermarkt).
Роман оформив у Греції своєрідний "требл". У минулому сезоні українець став чемпіоном Греції та володарем Кубка країни, а тепер ще й додав до свого активу перемогу у Суперкубку Греції.