Яремчук шокував Францію: українець оформив феєричний дубль і наблизив Ліон до Ліги чемпіонів

Роман Яремчук став героєм матчу Ліона проти Осера, оформивши дубль. Українець приніс команді важливу перемогу у боротьбі за топ-3 Ліги 1.

Український нападник гучно заявив про себе у Франції. Цього разу він відзначився двома забитими голами, фактично вирішився долю матчу, повідомляє 24 Канал.

Як зіграв Яремчук?

Українець відкрив рахунок уже на 19-й хвилині, вдало замкнувши передачу партнера.

Після перерви Яремчук знову сказав своє слово – на 71-й хвилині він оформив дубль і зробив рахунок 3:1.

Загалом форвард провів на полі 77 хвилин і став ключовою фігурою в атаці своєї команди. Це перший дубль Яремчука у складі Ліона та вже 4-й гол в 11 матчах за клуб.

Статистичний портал Flashscore назвав українського форварда найкращим гравцем матчем – Яремчук отримав оцінку 9,2.

Ліон закріпився у топ-3

Попри нервову кінцівку, коли Осер скоротив відставання, Ліон втримав перемогу – 3:2.

Завдяки цьому результату команда набрала 57 очок і продовжує утримувати третє місце в турнірній таблиці, що дає прямий вихід до Ліги чемпіонів.

Однак щільність у верхній частині турнірної таблиці Ліги 1 велика. До прикладу Монако, яке йде сьомим, відстає від підопічних Фонсеки всього на 7 очок і має гру в запасі.