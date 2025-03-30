Яремчук відзначився дублем у ворота Панатінаїкоса: відео перфомансу українця

У неділю, 30 березня, розпочався 1-й тур плей-оф грецької Супеліги-2024/2025. В одному з матчів Олімпіакос протистояв Панатінаїкосу.

Роман Яремчук з'явився на полі з перших хвилин. Український форвард "червоно-білих" зміг відзначитись результативними діями, повідомляє 24 канал.

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Розриває принципового суперника

Роман Яремчук пішов у активний пресинг на воротаря Панатінаїкоса. Старання українського форварда допомогли команді відкрити рахунок на першій хвилині матчу.



Воротар команди суперника вибивав м'яч під тиском Яремчука. Однак влучив в українського нападника Олімпіакоса. Після чого спортивний снаряд опинився у воротах.

Гол Романа Яремчука: дивіться відео

На 51-й хвилині матчу Роман Яремчук оформив дубль. Таким чином рахунок на табло став 3:1.



Другий гол Романа Яремчука: дивіться відео

У поточному сезоні Роман Яремчук зіграв у 26 матчах за Олімпіакос в офіційних турнірах. Голи у ворота Панатінаїкоса стали сьомим та восьмим для українця у складі "червоно-білих", також він оформив дві результативні передачі.