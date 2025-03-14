"Він надихає своїх партнерів": тренер Олімпіакоса оцінив гру Яремчука, який зробив дубль у ЛЄ

У четвер, 13 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. В одному з них Олімпіакос удома приймав Буде-Глімт.

Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1. Головним героєм зустрічі став Роман Яремчук, який відзначився дублем, вийшовши на заміну у другому таймі.

Читайте також Фіаско Роми та звитяга МанЮнайтед: усі результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Іспанець віддав належне Яремчуку

На післяматчевій пресконференції головний тренер грецького клубу Хосе Луїс Менділібар прокоментував виступ українського нападника. Він залишився задоволений грою 29-річного форварда, проте не вважає своєю помилкою залишити його на лаві запасних, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport24.

"Я не шкодую про те, що Яремчук не вийшов у стартовому складі. Він забив два голи, бо вийшов на поле у ​​другому таймі. Ми не знаємо, як він зіграв би, якби вийшов з перших хвилин. Роман зробив усе можливе, аби допомогти команді. Це дуже важливо.

Він надихає своїх партнерів. Ця якість стане в пригоді нам у майбутніх іграх. Не можна забувати, що у попередньому матчі українець вийшов із перших хвилин, але не зумів забити жодного гола", – сказав Менділібар.

Довідка. Попри перемогу на домашній арені Олімпіакос залишив турнір. У першому поєдинку грецький колектив поступився Буде-Глімту з рахунком 0:3.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Роман Яремчук провів 26 матчів у всіх турнірах за "червоно-білих", у яких забив шість голів та віддав два асисти. В середньому одну результативну дію він робить всього за 83 хвилини.