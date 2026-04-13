Українець Яремчук забив свій перший гол в чемпіонаті Франції та перервав жахливу серію Ліона
- Роман Яремчук забив свій перший гол за Ліон у чемпіонаті Франції.
- Українець допоміг команді перемогти Лор'ян з рахунком 2:0.
В чемпіонаті Франції підійшов до завершення 29 тур сезону 2025 – 2026. На вечір неділі, 12 квітня, була винесена зустріч за участі Ліона.
Французький гранд грав вдома проти середняка Лор'яна, який минулого літа тільки повернувся в еліту. Серед учасників матчу був і українець, повідомляє 24 Канал.
Як Яремчук забив за Ліон?
В основі Ліона вийшов нападник нашої збірної Роман Яремчук. Футболіст провів на полі 86 хвилин та став однією з головних дійових осіб зустрічі.
Роману вдалось відкрити рахунок матчу на початку другого тайму. Яремчук відгукнувся на подачу від Едріка та точно пробив головою. Для форварда це був перший гол в Лізі 1.
Загалом же Яремчук став шостим українцем в історії, котрий забивав у чемпіонаті Франції. Раніше в цей список потрапили Олександр Заваров (10), Сергій Скаченко (4), Павло Яковенко, Руслан Маліновський та Ілля Забарний (по 1).
Зрештою гол українця став переможним, адже Лор'ян так і не зумів пробити кіпера господарів Грейфа. Ба більше, в середині другого тайму Толіссо подвоїв перевагу господарів, зафіксувавши рахунок 2:0.
Як Яремчук грає в цьому сезоні?
- Українець розпочинав кампанію ще в складі Олімпіакоса, але в грецькій команді Роман не був основним. Футболіст награв 16 матчів за греків, забивши 4 голи в Кубку Греції.
- Взимку Ліон орендував Яремчука за 1,5 мільйони євро. Контракт українця із "ткачами" розрахований до кінця поточного сезону.
- У складі французів Роман провів вже 10 матчів, записавши на свій рахунок 2 голи та один асист. Перемога над Лор'яном дозволила Ліону перервати серію з дев'яти ігор без перемог.
- За п'ять турів до фінішу сезону підопічні Паулу Фонсеки посідають 4 місце в Лізі 1, яке дає право на потрапляння у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Відставання від Марселя, що йде в зоні виходу в основну стадію ЛЧ, становить лише один бал.