Яремчук задонатив велику суму на ЗСУ і передав естафету Леоненку

Український футболіст Роман Яремчук приєднався до благодійного челенджу. Він задонатив пару сотень тисяч на підтримку армії.

Футболіст Арсенала Олександр Зінченко започаткував благодійниий челендж. Він спрямований на підтримку військових ГУР та Сил спеціальних операцій.

Читайте також Туран прокоментував своє призначення тренером Шахтаря: що пообіцяв фахівець

Достойний вчинок Яремчука

Футболіст збірної України задонатив 200 тисяч гривень на честь учасників унікальної операції під назвою "Небо", пише 24 канал з посиланням на інстаграм Романа Яремчука.

За тих, хто в небі – ми на землі. Прийняв челендж від Зінченка. 200 000 грн – на підтримку воїнів ГУР та ССО, які провели легендарну спецоперацію "Небо". Це наш обов’язок. Це наша вдячність. Передаю естафету далі своєму найвідданішому вболівальнику – Віті Леоненку,

– написав футболіст Олімпіакоса.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Роман Яремчук зіграв 33 матчі за Олімпіакос, у яких забив 10 голів та віддав 7 результативних передач.