Яремчук в останні години трансферного вікна перейшов в іменитий європейський клуб

У понеділок, 2 лютого, форвард збірної України Роман Яремчук залишив грецький Олімпіакос. Він виступатиме в чемпіонаті Франції.

Нападника підписав Ліон, який очолює колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека. Він буде грати на правах оренди, інформує пресслужба французького клубу.

Читайте також Володар "Золотого м'яча" змінив клубну прописку: де гратиме Бензема

Що відомо про перехід Яремчука?

Ця угода діятиме до завершення сезону-2025/2026. Вона обійшлась Ліону в 1,5 мільйона євро.

Також є пункт про викуп. "Ткачі" можуть придбати українця в Олімпіакоса за 5 мільйонів євро.

Роман буде грати за французький клуб під 77 номером. Його дебют може відбутись уже 4 лютого проти Лаваля.

Це буде поєдинок 1/8 фіналу національного кубка. Він розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Що сказав Яремчук про свій перехід?

Після підписання контракту Роман поділився своїми першими емоціями. Він заявив, що задоволений трансфером і був вражений атмосферою на стадіоні Ліона, який відвідав напередодні.

Я справді дуже радий бути тут і возз'єднатися з Клінтоном Матою, з яким я разом грав у Брюгге. Я також добре знаю Паулу Фонсеку, головного тренера команди. Атмосфера на стадіоні "Групама" минулої ночі одразу вразила мене, і я вже з нетерпінням чекаю гри перед цими вболівальниками,

– сказав форвард.

Також у своєму інстаграмі Яремчук залишив щемливе звернення до фанатів Олімпіакоса. Він заявив, що завжди бився за цей клуб і побажав йому всього найкращого.

"Я віддав усе, що мав – навіть більше, ніж люди могли бачити чи розуміти. Не завжди все цінувалося – такий футбол. Але моя відданість завжди була щирою та справжньою. Ви заслуговуєте на найбільші та найгучніші перемоги. Сподіваюся, наші шляхи ще перетнуться. Ваш Танк", – написав Яремчук.

Що відомо про кар'єру Яремчука?

Є вихованцем київського Динамо. В Україні також виступав за Олександрію.

Грав за Гент, Бенфіку, Брюгге, Валенсію та Олімпіакос у Європі.

Загалом протягом кар'єри здобув чотири трофеї.

Збірну України представляє з 2018 року. У складі "синьо-жовтих" провів 65 матчі, у яких забив 18 голів і віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, що напередодні також клубну прописку змінив Олександр Зінченко. Він продовжить кар'єру в Нідерландах.