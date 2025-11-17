17 листопада 2025 року Роман Зозуля святкує 35-річчя. Що відомо про колишнього футболіста, його кар'єру, досягнення і цікаві факти з життя – розповідає 24 канал.

Як склалася кар'єра Зозулі?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Роман Зозуля народився 17 листопада 1989 року у Києві. Футбольний шлях він розпочав у академії столичного Динамо у 2002 році.

Через чотири роки форвард зіграв в одному матчі за Динамо-3 (фарм-клуб киян) і одразу отримав підвищення до Динамо-2 (резервна команда).

Зозуля в Динамо / Фото київського клубу

У головній команді столичного клубу нападник дебютував у травні 2008 року у матчі проти Ворскли (2:1). Всього у складі "біло-синіх" футболіст зіграв у 32 матчах та забив 3 голи.

У 2011 році Зозуля підписав контракт з Дніпром, у якому пізніше став легендою клубу та улюбленцем фанатів. Всього у складі дніпрян футболіст провів п'ять сезонів.

Зозуля у Дніпрі / Фото дніпровського клубу

З дніпровським клубом він неодноразово ставав бронзовим призером чемпіонату України, а також здобув срібну медаль.

Окрім того, нападник був частиною казки Дніпра у Лізі Європи 2014/2015, допомігши команді дістатися до фіналу турніру. У липні 2016 року футболіст покинув команду та вирушив у Європу.

Що відомо про кар'єру Зозулі у Європі?

27 липня 2016 року нападник перейшов у Реал Бетіс. Українець підписав контракт з іспанським клубом на три роки.

Зозуля у Бетісі / Фото іспанського клубу

Проте у 2017 році Зозуля приєднався до Райо Вальєкано на правах оренди. Проте перехід у клуб з Мадрида був невдалим для футболіста.

Фанати клубу були невдоволені переходом нападника, звинувативши його у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. У результаті він розірвав контракт з "бджолами".

Пізніше форвард підписав контракт з Альбасете з другого за силою дивізіону Іспанії, у якому грав до 2021 року.

У 2019 році стався неприємний інцидент у матчі між новою командою Зозулі та Райо Вальєкано. Фанати мадридського клубу вигукували образливі слова у бік нападника та назвали його нацистом.

У підсумку головний арбітр зупинив матч, а скандал набрав широкого розголосу. На підтримку форварда висловилося МЗС України, попросивши владу Іспанії та місцеву федерацію футболу відреагувати на інцидент належним чином.

Також футболіста підтримав Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що нападника підтримує не лише його команда, а й уся країна.

У 2021 році Зозуля перейшов у Фуенлабраду, де провів один сезон. Останнім клубом у кар'єрі футболіста стало Райо Махадаонда, у якому він виступав з 2022 по 2023 роки.

Як Зозуля допомагає Україні?

Футболіст активно допомагає Збройним Силам України. У 2015 році він заснував благодійний фонд "Народна армія".

Відзначимо, що Зозуля наприкінці 2015 року виставив медаль фіналіста Ліги Європи на аукціон, яка була продана за 210 тисяч гривень. Усі кошти перерахували на допомогу військовим.

Цікаво, що покупцем був дзюдоїст Олександр Кисельов. Він перерахував гроші за медаль, але залишив її футболісту.

Колишній нападник Дніпра за свою активну волонтерську діяльність отримав не одну нагороду. Ексфутболіст має Відзнаку Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції".

У 2015 році він також отримав нагрудний знак "За заслуги перед Збройними Силами України". А у 2020 році ексфорварда нагородили медаллю "Операції Об'єднаних Сил. За звитягу та вірність".

Зозуля отримав орден "За заслуги" / Фото Арміяinform

У вересні 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Зозулі орденом "За заслуги" 3 ступеня, пише Арміяinform. Колишній футболіст отримав нагороду у 2021 році.

Чим займається Зозуля після завершення кар'єри?

Роман Зозуля в останні роки грав в Іспанії. Після завершення кар'єри залишився жити поблизу Мадрида.

Згодом колишній нападник опанував професію менеджера. Тепер же він разом з Євгеном Коноплянкою заснували агентство Talents Birds, допомагаючи футболістам працевлаштуватися у європейських клубах.

Окрім того, Зозуля у червні цього року поділився дописом у власному інстаграмі з футбольного стадіону.

Зозуля наголосив, що не одягав бутси два роки після завершення кар'єри. Він натякнув на можливе повернення у футбол, заявивши, що сумує за улюбленою грою.

