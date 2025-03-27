Лідера збірної України влітку можуть виставити на продаж
- Роман Яремчук може бути виставлений на трансфер, оскільки Олімпіакос планує позбутися гравця через нестабільність у грі та високу зарплатню.
- У сезоні-2024/2025 Яремчук зіграв 26 матчів, забив 6 голів та віддав три результативні передачі, але не виправдав очікувань тренерського штабу.
Український футболіст Роман Яремчук може бути влітку виставлений на трансфер. Олімпіакос планує позбутися гравця.
Вже кілька місяців керівництво Оліампіакосу думає, що робити з Романом Яремчуком. У клубі задумувались над продажем футболіста.
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Яремчук може змінити клу бну прописку
Керівництво Олімпіакосу визначило футболістів, які влітку підуть на продаж. Одним з них буде Яремчук, який не виправдав очікувань тренерського штабу пише 24 канал з посиланням на Sport24.gr.
В Олімпіакосі незадоволені відсутністю стабільності у грі українця та його високою зарплатою. У головного тренера є кращі кандидати на позицію форварда.
Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Роман Яремчук зіграв 26 матчів у всіх турнірах, де забив 6 голів та віддав три результативні передачі.