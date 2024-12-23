Правнук Мусолліні, Романо Флоріані Муссоліні, розпочинав футбольний шлях у столичному Лаціо. Згодом він відправився у оренду в Юве Стабію, що виступає в італійській Серії Б.

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Фани бурхливо відреагували на гол Муссоліні

Нащадок Дуче зіграв у матчі 18-го туру італійської Серії Б сезону-2024/2025 проти Чезени. Італійський захисник та правнук Муссоліні забив переможний гол у ворота Чезени.

Під час того, як диктор стадіону вигукував прізвище Муссоліні, вболівальники на стадіоні почати зігувати, повідомляє 24 канал з посиланням на La Ragione Di Stato.

Реакція фанатів на гол Муссоліні:

Зазначимо, що Романо Флоріані Муссоліні у поточному сезоні зіграв у 19 матчах за Юве Стабію. В активі італійського захисника та нащадка лідера фашистського режиму один гол і дві результативні передачі.