Роналду заявив про бажання пограти в одному клубі із Мессі: де можуть опинитися зірки футболу

Португальський форвард Кріштіану Роналду нині є головною зіркою чемпіонату Саудівської Аравії. Футболіст забиває майже в кожному матчі та веде Аль-Наср до чемпіонства.

Проте вже найближчим часом Роналду може залишити Саудівську Аравію. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на football365, Кріштіану бажає змінити клуб вже взимку.

Чи переїде Роналду до США?

40-річний футболіст ставить на меті переїзд до США та бажає пограти в чемпіонаті МЛС. Ба більше, представники Кріштіану вже запропонували послуги футболіста клубу Інтер Маямі.

Одним із власників "чаплів" є зірковий ексгравець Реала Девід Бекхем, а нині в клубі виступає одвічний суперник португальця Ліонель Мессі. Зрештою саме це і є одним з мотивів для Роналду переїхати за океан.

Кріштіану незабаром завершуватиме кар'єру і пограти разом із Мессі є його однією із цілей. Крім того, Роналду незадоволений відсутністю інтересу до чемпіонату Саудівської Аравії.

У США нападник бачить більшу медійну привабливість і заради цього навіть готовий піти на пониження зарплати. При цьому Роналду бажає якнайкраще підготуватися до ЧС-2026, який як раз і проходитиме у Сполучених Штатах (наряду із Канадою та Мексикою).

Зазначимо, що цієї осені Кріштіану вже засвітився на медійній події у США. Роналду зустрівся із президентом Дональдом Трампом у Білому домі та заявив, що той може принести мир у цей світ.

Як Роналду виступає в Саудівській Аравії?