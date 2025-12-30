Роналду заявив про бажання пограти в одному клубі із Мессі: де можуть опинитися зірки футболу
- Кріштіану Роналду планує переїзд до США і вже запропонував свої послуги клубу Інтер Маямі/
- За цю команду виступає його одвічний суперник Ліонель Мессі.
Португальський форвард Кріштіану Роналду нині є головною зіркою чемпіонату Саудівської Аравії. Футболіст забиває майже в кожному матчі та веде Аль-Наср до чемпіонства.
Проте вже найближчим часом Роналду може залишити Саудівську Аравію. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на football365, Кріштіану бажає змінити клуб вже взимку.
Чи переїде Роналду до США?
40-річний футболіст ставить на меті переїзд до США та бажає пограти в чемпіонаті МЛС. Ба більше, представники Кріштіану вже запропонували послуги футболіста клубу Інтер Маямі.
Одним із власників "чаплів" є зірковий ексгравець Реала Девід Бекхем, а нині в клубі виступає одвічний суперник португальця Ліонель Мессі. Зрештою саме це і є одним з мотивів для Роналду переїхати за океан.
Кріштіану незабаром завершуватиме кар'єру і пограти разом із Мессі є його однією із цілей. Крім того, Роналду незадоволений відсутністю інтересу до чемпіонату Саудівської Аравії.
У США нападник бачить більшу медійну привабливість і заради цього навіть готовий піти на пониження зарплати. При цьому Роналду бажає якнайкраще підготуватися до ЧС-2026, який як раз і проходитиме у Сполучених Штатах (наряду із Канадою та Мексикою).
Зазначимо, що цієї осені Кріштіану вже засвітився на медійній події у США. Роналду зустрівся із президентом Дональдом Трампом у Білому домі та заявив, що той може принести мир у цей світ.
Як Роналду виступає в Саудівській Аравії?
- Португалець перейшов у Аль-Наср в січні 2023 року на правах вільного агента. Завдяки його переїзду в Саудівську Аравію місцевий чемпіонат став більш привабливим для інших зірок футболу.
- Сам же Кріштіану продовжив виступати на топ-рівні та забивати голи майже в кожному матчі. У 119 матчах Кріштіану оформив 106 голів за Аль-Наср та віддав 22 асисти згідно з Transfermarkt.
- За цей час команда двічі ставала другою в чемпіонаті Саудівської Аравії, а минулого сезону фінішувала третьою. Єдиним титулом Роналду в Аль-Насрі є перемога в товариському змаганні Кубок арабських чемпіонів.
- У поточному сезоні CR7 має на своєму рахунку 12 м'ячів у десяти іграх, а Аль-Наср лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії. Команда виграла усі свої дев'ять матчів Про Ліги та випереджає Аль-Тавун на два бали.