Роналду заявил о желании поиграть в одном клубе с Месси: где могут оказаться звезды футбола
- Криштиану Роналду планирует переезд в США и уже предложил свои услуги клубу Интер Майами/
- За эту команду выступает его извечный соперник Лионель Месси.
Португальский форвард Криштиану Роналду сейчас является главной звездой чемпионата Саудовской Аравии. Футболист забивает почти в каждом матче и ведет Аль-Наср к чемпионству.
Однако уже в ближайшее время Роналду может покинуть Саудовскую Аравию. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на football365, Криштиану желает сменить клуб уже зимой.
По теме Роналду уже не топ: названы 100 лучших футболистов современности
Переедет ли Роналду в США?
40-летний футболист ставит целью переезд в США и желает поиграть в чемпионате МЛС. Более того, представители Криштиану уже предложили услуги футболиста клубу Интер Майами.
Одним из владельцев "чаплов" является звездный экс-игрок Реала Дэвид Бекхэм, а сейчас в клубе выступает извечный соперник португальца Лионель Месси. В конце концов именно это и является одним из мотивов для Роналду переехать за океан.
Криштиану вскоре будет завершать карьеру и поиграть вместе с Месси является его одной из целей. Кроме того, Роналду недоволен отсутствием интереса к чемпионату Саудовской Аравии.
В США нападающий видит большую медийную привлекательность и ради этого даже готов пойти на понижение зарплаты. При этом Роналду желает лучше подготовиться к ЧМ-2026, который как раз и будет проходить в Штатах (наряду с Канадой и Мексикой).
Отметим, что этой осенью Криштиану уже засветился на медийном событии в США. Роналду встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и заявил, что тот может принести мир в этот мир.
Как Роналду выступает в Саудовской Аравии?
- Португалец перешел в Аль-Наср в январе 2023 года на правах свободного агента. Благодаря его переезду в Саудовскую Аравию местный чемпионат стал более привлекательным для других звезд футбола.
- Сам же Криштиану продолжил выступать на топ-уровне и забивать голы почти в каждом матче. В 119 матчах Криштиану оформил 106 голов за Аль-Наср и отдал 22 ассиста согласно Transfermarkt.
- За это время команда дважды становилась второй в чемпионате Саудовской Аравии, а в прошлом сезоне финишировала третьей. Единственным титулом Роналду в Аль-Насре является победа в товарищеском соревновании Кубок арабских чемпионов.
- В текущем сезоне CR7 имеет на своем счету 12 мячей в десяти играх, а Аль-Наср лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. Команда выиграла все свои девять матчей Про Лиги и опережает Аль-Тавун на два балла.