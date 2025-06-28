Астрономічна зарплата, бонуси: з'явились нові деталі контракту Роналду з Аль-Насром

Кріштіану Роналду все-таки залишається в Аль-Насрі. Легендарний форвард нещодавно підписав новий контракт з саудівським клубом.

40-річний португалець згідно з новим контрактом отримав шалені умови в Аль-Насрі. У західних ЗМІ з'явились усі деталі угоди нападника з клубом, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Деталі контракту Роналду з Аль-Насром

За наявною інформацією, Кріштіану Роналду отримуватиме в Аль-Насрі – 178 мільйонів фунтів на рік. Футболіст також отримає підписний бонус у розмірі 24,5 мільйона, який у наступному сезоні зросте до 38 мільйонів євро.

Легендарний португалець за новим контрактом отримав деякі акції клубу на суму 33 мільйони фунтів. Роналду отримає бонуси за тріумф у Саудівській Про-лізі, а також за отримання "Золотої бутси".

До слова. Кріштіану Роналду у сезоні 2024/2025 став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії. Португалець забив 25 голів у 30 матчах за Аль-Наср.

Кріштіану Роналду за два роки в Аль-Насрі може заробити астрономічні кошти. За загальним підрахунком заробіток нападника становитиме 492 мільйони фунтів.

Раніше повідомляли, що Пабло Бун розповів свою версію про початок стосунків між Кріштіану Роналду та Джорджиною Родрігес. Давній друг дівчини спростував гарну історію кохання.