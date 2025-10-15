Роналду побив абсолютний рекорд міжнародного футболу: історичне відео
- Кріштіану Роналду встановив новий рекорд, ставши найкращим бомбардиром в історії кваліфікації на чемпіонат світу з 41 голом, перевершивши Карлоса Руїса з 39 забитими м'ячами.
- Роналду досяг цього рекорду за 51 матч, і кожна кваліфікація завершувалася для Португалії виходом на чемпіонат світу.
У вівторок, 14 жовтня, відбулися матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026. В одному з них збірна Португалії вдома приймала Угорщину.
Господарі сенсаційно не змогли здобути перемогу, зігравши внічию з рахунком 2:2. Попри такий результат, цей поєдинок став особливим для їх капітана Кріштіану Роналду, повідомляє 24 Канал із посиланням на 433.
Яке досягнення підкорилося Роналду?
Форвард збірної Португалії відзначився дублем ще в першому таймі. Ці голи стали для нього 40-м і 41-м у відбіркових турнірах на чемпіонат світу.
Кріштіану став найкращим бомбардиром в історії кваліфікації на світову першість. Він встановив новий рекорд, випередивши колишнього нападника збірної Гватемали Карлоса Руїса.
Той має у своєму активі 39 голів у відбіркових раундах, але так ніколи й не зіграв на чемпіонаті світу. Трійку ж найкращих бомбардирів у кваліфікації на ЧС замикає аргентинець Ліонель Мессі – 36 забитих м’ячів.
Найкращі бомбардири в історії відбору на ЧС
- Кріштіану Роналду (Португалія) – 41 гол
- Карлос Руїс (Гватемала) – 39
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 36
- Алі Даеї (Іран) – 35
- Роберт Левандовський (Польща) – 33.
Як Роналду встановив рекорд: відеоогляд матчу Португалія – Угорщина
До слова. Для встановлення рекорду Роналду знадобився 51 матч. Кожна кваліфікація завершувалася для Португалії виходом на чемпіонат світу.
Нагадаємо, що напередодні Ерлінг Голанд встановив неймовірне бомбардирське досягнення. Це сталося в матчі Норвегія – Ізраїль.
Що відомо про виступи Роналду за збірну Португалії?
Дебютував у серпні 2003 року в поєдинку з Казахстаном.
Кріштіану є найкращим бомбардиром та асистентом в історії своєї національної команди – 143 голи та 45 результативних передач.
За даними Transfermarkt, загалом є найкращим бомбардиром в історії в матчах за збірні.
Грав на п’яти чемпіонатах світу та шести чемпіонатах Європи. Найкращий результат Португалії на ЧС – четверте місце у 2006 році, а на Євро команда тріумфувала у 2016 році.
Також Роналду є дворазовим переможцем ліги націй – у 2019 та 2025 роках.