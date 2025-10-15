Во вторник, 14 октября, состоялись матчи квалификации на чемпионат мира-2026. В одном из них сборная Португалии дома принимала Венгрию.

Хозяева сенсационно не смогли одержать победу, сыграв вничью со счетом 2:2. Несмотря на такой результат, этот поединок стал особенным для их капитана Криштиану Роналду, сообщает 24 Канал со ссылкой на 433.

Какое достижение покорилось Роналду?

Форвард сборной Португалии отметился дублем еще в первом тайме. Эти голы стали для него 40-м и 41-м в отборочных турнирах на чемпионат мира.

Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории квалификации на мировое первенство. Он установил новый рекорд, опередив бывшего нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса.

Тот имеет в своем активе 39 голов в отборочных раундах, но так никогда и не сыграл на чемпионате мира. Тройку же лучших бомбардиров в квалификации на ЧМ замыкает аргентинец Лионель Месси – 36 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры в истории отбора на ЧМ

Криштиану Роналду (Португалия) – 41 гол Карлос Руис (Гватемала) – 39 Лионель Месси (Аргентина) – 36 Али Даеи (Иран) – 35 Роберт Левандовски (Польша) – 33.

Как Роналду установил рекорд: видеообзор матча Португалия – Венгрия

К слову. Для установления рекорда Роналду понадобился 51 матч. Каждая квалификация завершалась для Португалии выходом на чемпионат мира.

