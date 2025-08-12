Кріштіану Роналду вирішив одружитись на Джорджині Родрігес. Нещодавно легендарний португальський футболіст зробив пропозицію руки і серця аргентинській моделі.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес перебувають у стосунках майже десять довгих років. 24 канал пропонує дізнатись, що відомо про та як виглядає розкішна аргентинська модель, а також її історію кохання з королем футболу.

Що відомо про Родрігес?

Джорджина Родрігес народилася 27 січня 1994 року у Буенос-Айресі, Аргентина. Проте виросла місті Жака на заході Іспанії біля кордону з Францією.

З дитинства Родрігес займалась балетом та вивчала англійську мову. До модельної кар'єри Джорджина працювала офіціанткою у Бристолі та Лондоні.

Життя Джорджини Родрігес після знайомства з Кріштіану Роналду кардинально змінилось. Тепер аргентинка має шалену популярність в інстаграмі (67 мільйонів підписників) та працює моделлю відомих брендів – Gucci, Prada, Chanel та інші.

Родрігес також має власний бренд спортивного одягу та займається благодійністю, працюючи над різними проєктами. В основному вони спрямовані на допомогу дітям.

Як Джорджина познайомилась з Роналду?

Історія кохання Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес почалась у 2016 році. За наявною інформацією аргентинська модель, яка тільки починала свою кар'єру, познайомилась з легендою футболу у VIP-ложі на модному показі Dolce&Gabbana.

Зі слів пари, це було кохання з першого погляду. У Джорджини не було партнера, а Кріштіану Роналду нещодавно розлучився зі своєю колишньою дівчиною Дезіре Кордеро, яка була "Міс Іспанія-2014".

Вперше на публіці Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес разом з'явились у жовтні 2017 року. Пара завітала у Лондон на церемонію нагородження FIFA Football Awards, де португалець отримав нагороду FIFA The Best.

Роналду та Родрігес на FIFA Football Awards / Фото Getty Images

У 2017 році Джорджина Родрігес вперше з'явилась у соціальних мережах Кріштіану Роналду. Легендарний португальський футболіст опублікував спільне фото зі своєю коханою, залишивши під дописом сердечко.

У тому ж році Джорджина народила Кріштіану Роналду доньку Алану, а у 2022 році у пари з'явилась ще одна донька Белла. Разом футболіст та модель виховують п'ятьох дітей – двоє від сурогатної матері.

Як виглядає Джорджина Родрігес?

Джорджина Родрігес у своєму інстаграмі публікує різноманітний контент. Наречена Кріштіану Роналду ділиться фото з особистого життя, світських заходів, відпочинку, сімейними світлинами.

Аргентинська модель активно займається спортом, демонструючи свою чудову фігуру на публіку. Джорджина також тішить фанатів ефектними фотосесіями у різних образах.

Джорджина Родрігес / Фото з інстаграму моделі

