Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував наміри Росії позбутися санкцій. Країна-агресор веде системну роботу з повернення своїх атлетів на міжнародні змагання під своїм прапором.

Небезпечним прецедентом стало рішення Спортивного арбітражного суду у Лозанні (CAS), яке визнало відсторонення росіян і білорусів у настільному тенісі "дискримінаційним". Це може зумовити ланцюгову реакцію в інших видах спорту, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Як у Мінспорту України прокоментували рішення CAS?

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що Росія через суди веде боротьбу за право виступати під своїм прапором.

Ця боротьба відбувається постійно. Вони весь час шукають можливості щось оскаржити, десь пролізти. В рішенні суду сказано, що не були застосовані механізми нейтралітету. Насправді до цієї справи наша сторона не була залучена, тому це стало новиною для нас,

– зауважив Бідний.

Росіяни планують використати ситуацію з рішенням CAS як прецедент, але на фоні з подіями у паралімпійському спорті це "виглядає як дитячий садок".

"Днями буде засідання Європейського паралімпійського комітету, і наші паралімпійці хочуть порушити це питання. Чи скасують, не знаю, для нас важливо, щоб італійці не дали право підняти прапор у себе на території. Тому ми працюємо з урядом Італії, з їхнім парламентом, з організаційним комітетом.

Я знаю, що зараз у Дегтярьова (міністр спорту Росії – 24 Канал) стоїть завдання повернути російський прапор на міжнародні арени. Вони створили величезний фонд, наймають юристів, європейських і всіх кого можуть. Росія взялася за це серйозно. Тому просто точно не буде. Але боремося далі", – розповів очільник Мінспорту.

Як Росія повертає позиції у спорті?