Росія прагне повернути свій прапор на міжнародні арени: як реагує Мінспорту України
- Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний зазначив, що Росія через суди намагається повернути право виступати під своїм прапором на міжнародних змаганнях.
- Росія використовує рішення CAS як прецедент для повернення своїх спортсменів на міжнародні арени і активно працює з юристами та створила для цього спеціальний фонд.
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував наміри Росії позбутися санкцій. Країна-агресор веде системну роботу з повернення своїх атлетів на міжнародні змагання під своїм прапором.
Небезпечним прецедентом стало рішення Спортивного арбітражного суду у Лозанні (CAS), яке визнало відсторонення росіян і білорусів у настільному тенісі "дискримінаційним". Це може зумовити ланцюгову реакцію в інших видах спорту, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".
До теми Спортивний суд у Лозанні визнав "дискримінацією" відсторонення росіян і білорусів
Як у Мінспорту України прокоментували рішення CAS?
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що Росія через суди веде боротьбу за право виступати під своїм прапором.
Ця боротьба відбувається постійно. Вони весь час шукають можливості щось оскаржити, десь пролізти. В рішенні суду сказано, що не були застосовані механізми нейтралітету. Насправді до цієї справи наша сторона не була залучена, тому це стало новиною для нас,
– зауважив Бідний.
Росіяни планують використати ситуацію з рішенням CAS як прецедент, але на фоні з подіями у паралімпійському спорті це "виглядає як дитячий садок".
"Днями буде засідання Європейського паралімпійського комітету, і наші паралімпійці хочуть порушити це питання. Чи скасують, не знаю, для нас важливо, щоб італійці не дали право підняти прапор у себе на території. Тому ми працюємо з урядом Італії, з їхнім парламентом, з організаційним комітетом.
Я знаю, що зараз у Дегтярьова (міністр спорту Росії – 24 Канал) стоїть завдання повернути російський прапор на міжнародні арени. Вони створили величезний фонд, наймають юристів, європейських і всіх кого можуть. Росія взялася за це серйозно. Тому просто точно не буде. Але боремося далі", – розповів очільник Мінспорту.
Як Росія повертає позиції у спорті?
- Першим дзвіночком пом'якшення санкцій проти країни-терористки стало рішення МОК допустити росіян та білорусів до змагань у "нейтральному" статусі. Завдяки цьому росіяни почали виступати на великих турнірах, зокрема на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
- Міжнародні асоціації під тиском МОК скасовують обмеження, допускаючи російських спортсменів, які не відповідають "нейтральному" статусу.
- Апофеозом усіх цих подій стало повне відновлення членства Паралімпійського комітету Росії. Через це на Паралімпіаді-2026 в Італії росіяни виступатимуть під своїм прапором.