У сезоні-2021/22 Європейський союз настільного тенісу (ETTU) скасував півфінал Ліги чемпіонів між російськими клубами Факел-Газпром і УГМК. Переможцем турніру стала німецька Боруссія Дюссельдорф, яка виграла в іншому півфіналі, пише 24 Канал з посиланням на рішення CAS.

Читайте також Підіграла російській пропаганді: українка у парі з "нейтралкою" виграла турнір у США

Яке рішення ухвалив суд у Лозанні стосовно росіян і білорусів?

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні частково задовольнив апеляцію Федерації настільного тенісу Росії (FNTR) щодо рішення Європейського союзу настільного тенісу (ETTU).

CAS дійшов висновку, що рішення ETTU суперечить пункту 1.3.1 статуту організації, який гарантує "єдність дій, взаємну повагу між асоціаціями та недопущення дискримінації за будь-якою ознакою". Суд визнав, що ETTU не розглядала менш суворих заходів, а повна заборона на участь у змаганнях спортсменів з країни-агресорки є надмірною.

У підсумку CAS скасував рішення про недопуск російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб до турнірів під егідою ETTU. Крім того, суд у Лозанні визнав недійсним виключення команд із Росії з європейських клубних змагань сезону 2021/2022, в тому числі Ліги чемпіонів серед чоловіків.

Водночас CAS залишив чинною заборону на використання державних символів – прапорів та гімнів, визнавши її "помірним заходом", що допомагає уникнути конфліктів і не обмежує саму участь спортсменів.

Запит Росії щодо повного зняття всіх обмежень і повного повернення до міжнародного настільного тенісу CAS відхилив.

Зазначимо, що вперше Спортивний суд у Лозанні став на бік представників країни-терористки. Це рішення може стати прецедентом для федерацій в інших видах спорту.

Що відомо про відсторонення росіян та білорусів?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість спортивних федерацій запровадили санкції проти російських і білоруських спортсменів.

ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби і збірні з усіх міжнародних турнірів, в тому числі з єврокубків та відбору на ЧС-2022. Ця заборона досі триває.

Росіянам заборонили брати участь у світових турнірах з лижного спорту та біатлону. Відповідне рішення ухвалили FIS (Міжнародна федерація лижного спорту) та IBU (біатлон).

Міжнародна федерація хокею) виключила команди з РФ і РБ з усіх змагань і забрала у Росії право проведення чемпіонату світу.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям усунути спортсменів із Росії та Білорусі від змагань, щоб "захистити чесність спорту та безпеку учасників". Однак згодом МОК пом'якшив свою позицію, дозволивши представникам країн-агресорів виступати в "нейтральному" статусі.

Раніше повідомлялося про реакцію МЗС України на встановлення "олімпійського перемир'я". З такою ініціативою виступив віцепрем'єр-міністр Італії та міністр закордонних справ Антоніо Таяні.