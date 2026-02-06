На зимових Олімійських іграх вивісили прапор Росії перед очами Джей Ді Венса та Марко Рубіо

Церемонія відкриття зимової Олімпіади відбудеться вже сьогодні, 6 лютого. Втім змагальний процес розпочався на кілька днів раніше.

За день до церемонії відкриття відбулись три матчі жіночого олімпійського турніру з хокею. Одні з фаворитів змагання США протистояли збірній Чехії, повідомляє 24 Канал.

Як прапор Росії опинився на Олімпіаді?

Під час зустрічі стався неприємний момент на трибунах. Після старту матчу один з глядачів вивісив прапор Росії поблизу лави запасних Чехії. Певни час він був непомітним через схожість кольорів із чеським прапором.

Проте воротарка збірної Чехії Тереза Саділова таки побачила символ терористичної держави. Вона звернулась до організаторів матчу, щоб російський прапор прибрали.



Російський прапор з'яввся на зимовій Олімпіаді в Мілані / фото sport.cz

Лише у третьому періоді організаторка таки підійшла до трибун, щоб прибрати "ганчірку". Проте глядач висмикнув з її рук прапор та сховав у кишеню.

Цікаво, що це відбулось за присутності віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо. Вони завітали на гру своєї команди, яка святкувала перемогу з рахунком 5:1.

Нагадаємо, що церемонія відкриття зимової Олімпіади-2026 відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро". Початок – 6 лютого о 21:00 за київськм часом. Прапороносцями України стануть Владислав Гераскевич та Єлизавета Сидьорко.

