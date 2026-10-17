Українська тенісистка проводила тут тренування: Росія знищила корт у Рівному

Російський обстріл Рівного завдав шкоди одному зі спортивних об'єктів міста. Країна-агресорка знищила корт, де тренувались діти.

Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомила українська тенісистка Катаріна Завацька. Також вона показала наслідки удару по корту.

У якому стані тенісний корт після удару

Завацька розповіла, що останній тиждень був нестерпно важким і болісним. Місто Рівне, де розташований її дім, і Луцька, де вона народилась та де живуть її батьки, зазнали потужних атак.

Було багато вибухів. Зокрема, один – біля школи моєї племінниці. Дякувати Богу, моя родина в безпеці, але, на жаль, багато людей постраждали та загинули,

– зазначила тенісистка.

Крім того Завацька зауважила, що вночі зазнав бомбардування тенісний корт у Рівному, де спортсменка проводила майстер-класи та тренування з дітьми. Тенісистка наголосила, що її серце розбите.

Російські бомби знищили так багато прекрасного в моєму місті та найважливіших людей,

– написала Завацька.

Також вона показала фото знищеного корту. Там видно руйнування в конструкціях, обгорілі стіни, сажу після пожежі.



Знищений корт у Рівному / Фото з інстаграму Катаріни Завацької



Знищений корт у Рівному / Фото з інстаграму Катаріни Завацької

Які ще були нещодавні наслідки російських ударів для українського спорту

Під безперервними атаками ворога перебуває столиця України місто Київ. Зокрема, внаслідок одного з нещодавніх обстрілів постраждали будинки гравців Динамо Олександра Тимчика й Олександра Піхальонка. З самими футболістами та їхніми родинами все добре.

Також у Києві через атаку Росії було пошкоджено будинок чемпіонки світу з фехтування Влади Харькової. Сама спортсменка дізналась про це, перебуваючи в Будапешті.