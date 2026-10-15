Харькова розповіла, що її будинок пошкоджено на особистій сторінці в інстаграмі. Спортсменка дізналася про це, перебувають у Будапешті.

Харькова дізналася про атаку Росії у Будапешті

За її словами, під час поїздки на змагання її потяг зупинили посеред ночі через загрозу повітряного нападу. Пасажирів евакуювали, і вони майже дві години перебували на морозі. Наступного дня, перебуваючи в аеропорту Будапешта перед вильотом до Касабланки, фехтувальниця дізналася про пошкодження свого будинку внаслідок російського обстрілу.

Моя квартира ціла. Одна з небагатьох, що вціліла. Цього разу мені "пощастило". Подумайте про це. Мене вважають щасливою, бо моя квартира вціліла після російського обстрілу. У якій жахливій реальності ми живемо, якщо це ми називаємо удачею?,

– написала Харькова.

Фехтувальниця звернула увагу на необхідність для українських спортсменів продовжувати виступи на турнірах, попри російські атаки на українські міста.

"І ось я, українська спортсменка, від якої очікують, що я вийду на фехтувальну доріжку, змагатимуся, вітатиму своїх суперників і дотримуватимуся спортивного етикету. Поводитимуся так, ніби все нормально. Ніби ми просто спортсмени з різних країн, об'єднані любов'ю до спорту. Росія руйнує наші домівки, вбиває наших людей і змушує нас посеред ночі ховатися від ракет", — зазначила Харькова.

Будинок Харькової пошкоджено у Києві через атаку Росії: дивіться фото та відео

Влада наголосила, що війна Росії проти України – це не про політику.

"Коли ти стоїш на морозі о четвертій ранку, бо тебе можуть убити – це не політика. Коли вибух пошкоджує будинок, який ти називаєш своїм домом – це не політика. Коли ти не знаєш, чи буде у тебе дім, до якого можна повернутися після змагань – це не політика. Це війна. І в ній є очевидний агресор: Росія", – додала фехтувальниця.

Влада Харькова – українська фехтувальниця на шпагах. Вона чемпіонка світу 2025 року та дворазова чемпіонка Європи. Також здобувала срібну медаль чемпіонату Європи в командних змаганнях у 2019 році та перемагала на етапах Кубка світу.

Нагадаємо, раніше унаслідок російської атаки по Києву постраждали домівки футболістів Динамо Олександра Піхальонка та Олександра Тимчика.