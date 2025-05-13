Росіяни поскаржилися на недопуск до ЧЄ-2025 з веслування: як організатори відчепили "нейтралів"

Наприкінці травня у Польщі відбудеться юніорський чемпіонат Європи-2025 з веслування. На змаганнях повинні були приїхати представники країни-терористки.

"Нейтральних" росіян не бажають бачити на міжнародних турнірах в Європі. Гарний приклад, як відчепити спортсменів з країни-агресорки, продемонструвала Польща, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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"Пекельні" санкції для російських веслувальників

Президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін в інтерв'ю пропагандистам поскаржився на "свавілля" організаторів. За його словами, росіянам потрібно було підписати декларацію про засудження агресії проти України. Крім того, "нейтрали" повинні були відмовитися від підтримки державної політики Росії та Білорусі. На такі "нестерпні" забаганки організаторів Євро-2025 росіяни не могли погодитися.

На цей час ми в Крушвіце не зможемо виступити. Польська асоціація веслування як організатор змагань виставила додаткові умови, на які ми піти не можемо,

– зазначив Свірін.

Зазначимо, що юніорський чемпіонат Європи з веслування U-19 відбудеться в польському Крушвіце. Змагання триватимуть 24 та 25 травня.

Нагадаємо, що Росія завдала величезної шкоди українському спорту, в тому числі веслуванню. Внаслідок ракетних ударів терористів були знищені веслувальні бази на Вінниччині, Одещині, Дніпровщині.