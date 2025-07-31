У ніч на четвер, 31 липня, Київ зазнав масштабної атаки з боку російських військ. У місті зафіксовано влучання по житлових будинках.

Понад 120 людей отримали поранення, семеро загинули, серед них – дитина. Серед постраждалих будівель багатоповерхівка, в якій мешкає центральний захисник Полісся Сергій Чоботенко, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дружини футболіста.

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Постраждав будинок Чоботенка

Унаслідок чергової російської атаки сильно постраждав житловий будинок у Києві, де Сергій Чоботенко і його дружина.

Наш будинок! Ненавиджу! Росія – країна-терорист,

– емоційно написала вона.

Судячи з її активності в соцмережах, Карина наразі перебуває за кордоном. Сам футболіст теж не в Україні, отже сьогодні, 31 липня, його клуб грає матч кваліфікації Ліги конференцій проти Санта-Колоси в Андоррі. Тому ніхто з подружжя не постраждав через чергову атаку Росії на Київ.

Наслідки атаки на Київ: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно росіяни пошкодили ДЮСШ у Кривому Розі.