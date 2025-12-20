Дворазовий чемпіон Росії з боротьби змінив громадянство та втік до Європи

Один з провідних борців Росії Шаміль Мамедов вирішив виступати за збірну Болгарії. Вже з наступного року спортсмен змагатиметься за нову країну.

Борець вільного стиля Шаміль Мамедов оголосив про зміну громадянства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Шаміля Мамедова.

Як російський борець відмовився від громадянства?

Уродженець Дагестану з радістю прийняв запрошення захищати кольори Болгарії на міжнародній арені.

Хочу подякувати за довіру та можливість боротися за Болгарію, буду робити все, щоб виправдати очікування,

– написав російський борець.

Також Мамедов подякував Федерації спортивної боротьби Росії, тренерському штабу та партнерам по команді за проведені разом роки.

Цікаво, що у вересні цього року Мамедов опублікував протилежний за змістом пост. У ньому борець спростував інформацію про перехід в збірну Болгарії, назвавши її "брехливою". Минуло лише три місяці, як чемпіон Росії все ж змінив громадянство.

Пост Мамедова зі спростуванням переходу в Болгарію / Скриншот з інстаграму борця

Раніше повідомлялося, що російському борцю Аліку Хадарцеву відмовили у зміні громадянства. Спортсмен хотів виступати за збірну Узбекистану.

Що відомо про борця Мамедова?