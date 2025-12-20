Дворазовий чемпіон Росії з боротьби змінив громадянство та втік до Європи
- Російський борець Шаміль Мамедов змінив громадянство на болгарське та змагатиметься за Болгарію з наступного року.
- Мамедов, дворазовий чемпіон Росії, раніше заперечував перехід до збірної Болгарії, але за три місяці офіційно підтвердив зміну громадянства.
Один з провідних борців Росії Шаміль Мамедов вирішив виступати за збірну Болгарії. Вже з наступного року спортсмен змагатиметься за нову країну.
Борець вільного стиля Шаміль Мамедов оголосив про зміну громадянства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Шаміля Мамедова.
Як російський борець відмовився від громадянства?
Уродженець Дагестану з радістю прийняв запрошення захищати кольори Болгарії на міжнародній арені.
Хочу подякувати за довіру та можливість боротися за Болгарію, буду робити все, щоб виправдати очікування,
– написав російський борець.
Також Мамедов подякував Федерації спортивної боротьби Росії, тренерському штабу та партнерам по команді за проведені разом роки.
Цікаво, що у вересні цього року Мамедов опублікував протилежний за змістом пост. У ньому борець спростував інформацію про перехід в збірну Болгарії, назвавши її "брехливою". Минуло лише три місяці, як чемпіон Росії все ж змінив громадянство.
Пост Мамедова зі спростуванням переходу в Болгарію / Скриншот з інстаграму борця
Раніше повідомлялося, що російському борцю Аліку Хадарцеву відмовили у зміні громадянства. Спортсмен хотів виступати за збірну Узбекистану.
Що відомо про борця Мамедова?
- Титулований російський спортсмен народився 8 лютого 2001 року у Дагестані. Боротьбою почав займатися з шести років, а у підлітковому віці переїхав до Махачкали.
- За збірну Росії дебютував у 2018 році на першості світу серед кадетів. Через три роки Мамедов став чемпіоном світу серед юніорів.
- Борець з Дагестану двічі ставав чемпіоном Росії (2023, 2024), двічі вигравав гран-прі Івана Яригіна (2022, 2023), а також турнір "Яшар Догу" в Туреччині, де перемагав чемпіонів та призерів чемпіонату світу. У 2023 році здобув "бронзу" на ЧС у Белграді.
- У червні 2024 року Мамедова допустили до Олімпійських ігор в Парижі у статусі "нейтрального атлета". Він прийняв запрошення на змагання попри бойкот федерації спортивної боротьби Росії. Однак перед стартом змагань отримав травму та не поїхав до Парижу.
- Міністерство молоді та спорту України висловлювало занепокоєння допуском Мамедова до міжнародних змагань через його приналежність до клубу "Динамо", який пов'язаний з російськими силовиками.