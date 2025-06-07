Модельна кар'єра, романи з футболістами: хто така росіянка Грачова, яку приписували Мудрику

Михайло Мудрик привернув увагу не лише футбольними скілами. Особисте життя українця поза полем свого часу викликало бурхливе обговорення та чимало теорій стосовно його другої половинки.

Півзахисника Челсі пов'язували зі стосунками із Віолєттой Грачовой. 24 канал вирішив розповісти, що відомо про російську модель та блогерку, якій постійно приписують романи з відомими спортсменами.

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Де народилась Грачова

Віолєтта Грачова народилась 25 червня 1993 у Ростові-на-Дону. Після закінчення школи дівчина вирушила до Москви, де навчалась в МГТУ імені Баумана. Під час навчання вона розпочала кар'єру у модельному бізнесі.

Чим займається Віолєтта

У Москві модельна кар'єра Віолєтти пішла вгору, розширивши її можливості. Грачова, більше відома як Берт, у столиці Росії почала співпрацювати з відомими модельним агентствами.

Берт брала участь у фотосесіях для рекламних кампаній відомих брендів одягу, косметики та аксесуарів. Також Віолетта знімалась для глянцевих журналів і різних вебпроєктів.

До слова. Віолєтта Грачова (Берт) позиціонує себе як fashion-модель. Російська модель часто експериментує зі стилями та образами, демонструючи розкіш та вишуканість.

Інстаграм російської моделі налічує понад 800 тисяч підписників. Берт бере участь у різномантних рекламних кампаніях, просуває різні товари через пости та відео, адже має вплив у медіапросторі.

Романи з відомими спортсменами

Віолєтта Грачова набрала популярність також завдяки чуткам про романи з різними відомими спортсменами. Російська модель полюбляє публікувати фото квітів від невідомих прихильників, а фанати вибудовують різні теорії про стосунки дівчини.

Росіянка зустрічалась з Матіасом Норманом, з яким двічі розходилась. Віолєтта Берт та норвезький футболіст перебували у стосунках з 2019 по 2022 рік.

Віолєтта Грачова та Матіас Норман / Фото росЗМІ

Після розриву з Матіасом Норманом з'явились чутки про те, що Віолєтта почала стосунки з Андрєєм Мостовим. Проте російська модель та гравець Зєніта офіційно не підтвердили відносини.

У 2025 році Віолєтту Грачову пов'язували з Вестоном Маккені, який грає за Ювентус. Російську модель та американського футболіста помітили разом у Куршавелі, але знову сторони не підтвердили чутки про можливий роман.

Цікаво, що згодом Віолєтту побачили разом з відомим гонщиком Луїсом Хемілтоном. Російська модель відпочивала зі спортсменом в одному з клубів Монте-Карло.

Мудрик та Грачова

Однак найбільший резонанс в українській спільноті викликали чутки про можливий роман між Михайлом Мудриком та Віолєттою Грачовою. Перші розмови про потенційні стосунки між українцем та росіянкою з'явились у 2023 році.

У соціальних мережах активно обговорювали букет з підозрою листівкою з написом "ММ", який блогерка опублікувала в інстаграмі. Це ще більше підігріло чутки стосовно можливого роману з Мудриком.

Грачова опублікувала квіти з листівкою "ММ" / Скриншот з інстаграму моделі

Згодом чутки щодо потенційних стосунків між Мудриком та Грачовою посилились ще більше. Гравець Челсі опублікував фото з польоту на гелікоптері, а водночас російська модель поділилась такою ж світлиною

Мудрик поділився фото з гелікоптера / Скриншот з інстаграму футболіста

Грачова поділилась фото з гелікоптера / Фото з інстаграму моделі

Михайло Мудрик та Віолетта Грачова так офіційно і не підтвердили стосунки. Хоча у лютому 2024 російська модель про розрив відносини.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик відсторонений через допінг до кінця розслідування. Нещодавно Коул Палмер забрав ігровий номер під яким виступав українець у Челсі.