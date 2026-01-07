Російську волейболістку не пустили до Польщі на матч Ліги чемпіонів

Турецький Фенербахче в рамках волейбольної Ліги чемпіонів серед жінок зустрічався на виїзді з польським Будовляни Лодзь. Важливий поєдинок пропустила російська догравальниця "жовтих канарок" Аріна Федоровцева.

Перед самим поєдинком росіянці Аріні Федоровцевій заборонили в'їзд до Польщі. У спортсменки закінчилася дія шенгенської візи, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Фенербахче.

Чому Польща не пропустила на матч російську волейболістку?

У заяві клубу йдеться, що у Польщі діють обмеження щодо громадян Росії. Документи на отримання нової візи були подані через іншу європейську країну. Процес отримання візи затягнувся через новорічні свята. Втім, навіть отримання нової візи не врятувало росіянку від санкцій. У Польщі відмовили Федоровцевій у в'їзді.

Оскільки термін дії поточної візи Аріни Федоровцевої закінчувався наприкінці року і збігався з різдвяними та новорічними святами, не вдалося обробити нову заявку на отримання візи через іншу країну. Таким чином, наша гравчиня не зможе взяти участь у матчі,

– йдеться у заяві Фенербахче.

Матір спортсменки в інтерв'ю пропагандистам обурилася відмовою у в'їзді, назвавши дії польської сторони "антиросійськими рефлексами, що беруть гору над здоровим глуздом".

Зазначимо, що відсутність 21-річної росіянки не позначилося на грі команди. Волейболістки турецького Фенербахче здобули виїзну перемогу над Будовляни Лодзь з рахунком 3:0.

Після трьох зіграних матчів Фенербахче очолює турнірну таблицю групи В жіночої Ліги чемпіонів (9 очок). Представник Польщі Будовляни замикає квартет з одним заліковим пунктом.

Що відомо про росіянку Федоровцеву?