Перед самым поединком россиянке Арине Федоровцевой запретили въезд в Польшу. У спортсменки закончилось действие шенгенской визы, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Фенербахче.

Почему Польша не пропустила на матч российскую волейболистку?

В заявлении клуба говорится, что в Польше действуют ограничения в отношении граждан России. Документы на получение новой визы были поданы через другую европейскую страну. Процесс получения визы затянулся из-за новогодних праздников. Впрочем, даже получение новой визы не спасло россиянку от санкций. В Польше отказали Федоровцевой во въезде.

Поскольку срок действия текущей визы Арины Федоровцевой заканчивался в конце года и совпадал с рождественскими и новогодними праздниками, не удалось обработать новую заявку на получение визы через другую страну. Таким образом, наша игрок не сможет принять участие в матче,

– говорится в заявлении Фенербахче.

Мать спортсменки в интервью пропагандистам возмутилась отказом во въезде, назвав действия польской стороны "антироссийскими рефлексами, берущими верх над здравым смыслом".

Отметим, что отсутствие 21-летней россиянки не сказалось на игре команды. Волейболистки турецкого Фенербахче одержали выездную победу над Будовляны Лодзь со счетом 3:0.

После трех сыгранных матчей Фенербахче возглавляет турнирную таблицу группы В женской Лиги чемпионов (9 очков). Представитель Польши Будовляны замыкает квартет с одним зачетным пунктом.

Что известно о россиянке Федоровцевой?