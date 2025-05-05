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5 травня, 18:45
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Вболівальники освистали російську спортсменку на турнірі UFC в США

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Російську спортсменку Яну Сантос освистали американські вболівальники перед боєм із Мішою Тейт на турнірі UFC в США.
  • Яна Сантос перемогла Мішу Тейт, незважаючи на негативну реакцію вболівальників.
  • Сантос живе і тренується в США з грін-картою разом із чоловіком Тіаго Сантосом, їхня донька має американське громадянство.

Російську спортсменку ММА Яну Сантос освистали на турнірі UFC в США. Це сталося перед боєм із Мішою Тейт.

У неділю, 4 травня, у США відбувся турнір UFC. В його межах  зустрілися Яна Сантос та Міша Тейт.

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Російську спортсменку освистали перед боєм

Сантос поскаржилася на те, що перед початком бою її освистали американські вболівальники, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Мене ще до виходу в октагон освистали. Ну, зрозуміло, Тейт - американка, улюблениця. Чесно кажучи, я б'юся в UFC майже 10 років і всі бої проводила в Америці. Такого жодного разу не було, хоча з американками теж билася,
– заявила Яна Сантос.

За результатами бою росіянка здобула перемога над Мішою Тейт.

Відзначимо, що Яна Сантос вже кілька років живе і тренується в США за грін-картою разом зі своїм чоловіком Тіаго Сантосом. Також їхня донька отримала громадянство США.