Вболівальники освистали російську спортсменку на турнірі UFC в США

Російську спортсменку ММА Яну Сантос освистали на турнірі UFC в США. Це сталося перед боєм із Мішою Тейт.

У неділю, 4 травня, у США відбувся турнір UFC. В його межах зустрілися Яна Сантос та Міша Тейт.

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Російську спортсменку освистали перед боєм

Сантос поскаржилася на те, що перед початком бою її освистали американські вболівальники, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Мене ще до виходу в октагон освистали. Ну, зрозуміло, Тейт - американка, улюблениця. Чесно кажучи, я б'юся в UFC майже 10 років і всі бої проводила в Америці. Такого жодного разу не було, хоча з американками теж билася,

– заявила Яна Сантос.

За результатами бою росіянка здобула перемога над Мішою Тейт.

Відзначимо, що Яна Сантос вже кілька років живе і тренується в США за грін-картою разом зі своїм чоловіком Тіаго Сантосом. Також їхня донька отримала громадянство США.