У Росії вирішили, що слова функціонерів цієї країни зіграють роль у президентських перегонах у ФІФА. Про це висловився почесний президент РФС.

В’ячеслав Колосков, функціонер Російського футбольного союзу, розповів про свої вподобання щодо очільник ФІФА. Слова 85-річного чиновника наводить 24 Канал.

Як у Москві бачать майбутнє ФІФА

Колишній президент РФС у розмові з пропагандистськими ЗМІ скептично поставився до слів експрезидента ФІФА Йозефа Блаттера про те, що очільниця Норвезької футбольної асоціації Ліза Клавенесс гідна очолити Міжнародну федерацію футболу.

В'ячеслав Колосков вирішив прокоментувати кандидатуру Клавенесс на важливу посаду у сексистському стилі.

Але при чому тут світовий футбол? Це ж не феміністська організація, це чоловіча організація. Так, там є жіночий футбол як підрозділ, але, думаю, що Блаттер пожартував. Він розуміє, що важко знайти гідного суперника, і просто вирішив пожартувати,

– сказав Колосков.

Зазначимо, що вибори президента ФІФА відбудуться у березні наступного року у марокканському Рабаті. Відомо, що чинний очільник організації Джанні Інфантіно планує балотуватись на четвертий термін.

Хто ще може стати конкурентом Інфантіно

В УЄФА налаштовані на зміну влади у вищому футбольному органі світу. Там готові організувати нові міжнародні турніри, які будуть діяти в обхід ФІФА. Це станеться якщо Інфантіно залишиться "біля керма".

Серед інших помітних претендентів називають очільника світового футболу є президент північноамериканської конфедерації КОНКАКАФ Віктора Монтальяні та президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфі.