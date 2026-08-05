Вячеслав Колосков, функционер Российского футбольного союза, рассказал о своих предпочтениях относительно главы ФИФА. Слова 85-летнего чиновника приводит 24 Канал.

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Бывший президент РФС в беседе с пропагандистскими СМИ скептически отнесся к словам экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера о том, что глава Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс достойна возглавить Международную федерацию футбола.

Вячеслав Колосков решил прокомментировать кандидатуру Клавенесс на важную должность в сексистском стиле.

Но при этом что имеет отношение к мировому футболу? Это же не феминистская организация, это мужская организация. Да, там есть женский футбол как подразделение, но, думаю, Блаттер пошутил. Он понимает, что трудно найти достойного соперника, и просто решил пошутить,

– сказал Колосков.

Отметим, что выборы президента ФИФА состоятся в марте следующего года в марокканском Рабате. Известно, что действующий глава организации Джанни Инфантино планирует баллотироваться на четвертый срок.

Что еще может стать конкурентом Инфантино

В УЕФА настроены на смену власти в высшем футбольном органе мира. Там готовы организовать новые международные турниры, которые будут проводиться в обход ФИФА. Это произойдет, если Инфантино останется "у руля".

Среди других заметных претендентов называют президента североамериканской конфедерации КОНКАКАФ Виктора Монтальяни и президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи.