В Европе, Африке, а также в конфедерации Северной и Центральной Америки и в Карибском бассейне решили выступить против президента ФИФА Джанни Инфантино. Это произойдет, если в 2027 году он выдвинет свою кандидатуру на выборах, пишет The Times.

Возможный сценарий для футбола

По информации источника, в конфедерациях намерены заставить Инфантино покинуть ФИФА.

Если в следующем году глава мирового футбола пойдет на четвертый президентский срок, среди возможных шагов называют запуск новых соревнований, бойкот заседаний Рады ФИФА и отказ поддерживать решения организации.

О возможном введении новых соревнований в международном футболе говорят уже в течение некоторого времени. Недавно, из-за планов ФИФА продать коммерческие права на ЧМ частным инвесторам, в УЕФА возродили идею так называемой Глобальной Лиги Наций. Эти соревнования могут стать новым Мундиалем.

Кого хотят видеть новым президентом ФИФА

В футбольном мире уже есть несколько кандидатур на пост, который сейчас занимает Джанни Инфантино. Среди главных претендентов в СМИ называют главу мирового футбола и президента североамериканской конфедерации КОНКАКАФ Виктора Монтальяни.

Правда, его оппонентом на предстоящих выборах может стать президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.