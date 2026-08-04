В Европе, Африке, а также в конфедерации Северной и Центральной Америки и в Карибском бассейне решили выступить против президента ФИФА Джанни Инфантино. Это произойдет, если в 2027 году он выдвинет свою кандидатуру на выборах, пишет The Times.
Возможный сценарий для футбола
По информации источника, в конфедерациях намерены заставить Инфантино покинуть ФИФА.
Если в следующем году глава мирового футбола пойдет на четвертый президентский срок, среди возможных шагов называют запуск новых соревнований, бойкот заседаний Рады ФИФА и отказ поддерживать решения организации.
О возможном введении новых соревнований в международном футболе говорят уже в течение некоторого времени. Недавно, из-за планов ФИФА продать коммерческие права на ЧМ частным инвесторам, в УЕФА возродили идею так называемой Глобальной Лиги Наций. Эти соревнования могут стать новым Мундиалем.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Кого хотят видеть новым президентом ФИФА
В футбольном мире уже есть несколько кандидатур на пост, который сейчас занимает Джанни Инфантино. Среди главных претендентов в СМИ называют главу мирового футбола и президента североамериканской конфедерации КОНКАКАФ Виктора Монтальяни.
Правда, его оппонентом на предстоящих выборах может стать президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.