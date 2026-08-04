У Європі, Африці, а також конфедерації Північної та Центральної Америки і зони Карибського басейну вирішили виступити проти президента ФІФА Джанні Інфантіно. Це станеться, якщо у 2027 році він піде на вибори, пише The Times.

Можливий сценарій для футболу

За інформацією джерела, у конфедераціях мають серйозний намір примусити Інфантіно покинути ФІФА.

Якщо наступного року очільник світового футболу піде піде на четвертий президентський термін серед можливих кроків називають запуск нових змагань, бойкот засідань ради ФІФА та відмову підтримувати рішення організації.

Про можливе впровадження нових змагань у міжнародному футболі говорять уже протягом певного часу. Нещодавно, через плани ФІФА продати комерційні права на ЧС приватним інвесторам, в УЄФА реанімували ідею так званої Глобальної Ліги Націй. Ці змагання можуть стати новим Мундіалем.

Кого хочуть бачити новим президентом ФІФА

У футбольному просторі уже є кілька кандидатур на посаду, яку зараз займає Джанні Інфантіно. Серед головних претендентів у медіа називають очільника світового футболу є президент північноамериканської конфедерації КОНКАКАФ Віктора Монтальяні.

Щоправда, його опонентом на майбутніх виборах може стати президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.