У Сочі ведмідь продерся у дім російських біатлоністок

На тренувальному зборі російських біатлоністок у Сочі стався курйозний випадок. До котеджу спортсменок у Красній Поляні навідався ведмідь.

Несподіваний гість спершу побував у тамбурі будинку, а згодом повернувся. Момент його повторної появи вдалося зафільмувати біатлоністці Інні Терещенко, повідомляє KrasnodarMedia.

Хижак двічі навідався до котеджу

Інцидент трапився під час тренувального збору. Біатлоністки проживають у котеджах у районі Красної Поляни, де зустрічі з дикими тваринами не є рідкістю.

Чемпіонка Росії з біатлону Інна Терещенко розповіла, що ведмідь спочатку зайшов у тамбур будинку. Через деякий час тварина залишила територію, однак невдовзі повернулася.

Саме під час другого візиту спортсменці вдалося увімкнути камеру. На оприлюднених кадрах видно, як ведмідь підходить до будинку та просовує морду у прочинені двері. Побачивши людину всередині, хижак не став ризикувати та відійшов від входу.

Після цього ведмідь залишив територію котеджу.

Ведмідь продерся до російських біатлоністок: дивіться відео

Спортсмени розповідають про зустрічі з ведмедями

Історія викликала активне обговорення серед інших російських спортсменів. У коментарях вони згадували, що подібні зустрічі траплялися з ними й під час зборів на Алтаї.

Зокрема, спортсмени розповіли про Семінський перевал, де ведмеді нібито можуть без особливих побоювань заходити до людського житла. Тож для учасників зборів зустріч із хижаком стала хоч і небезпечною, але не зовсім несподіваною подією.

Ще один випадок у Сочі описав скі-альпініст Нікіта Філіппов. За його словами, ведмедів вони бачили кілька днів поспіль. Одного з хижаків спортсмен зняв біля перекинутого сміттєвого контейнера, де тварина шукала собі їжу.

Нагадаємо, раніше українська біатлоністка Юлія Журавок прийняла рішення переїхати в Росію.