Поки Путін бомбить Україну, майже 5 тисяч російських атлетів допустили до міжнародних турнірів

Попри війну проти України, тисячі російських спортсменів повертаються на міжнародну арену. Йдеться про участь у змаганнях під "нейтральним" статусом та поступове зняття обмежень.

Російські спортивні функціонери заявили про масовий допуск своїх атлетів до міжнародних турнірів. Це відбувається на тлі триваючої агресії Росії проти України та численних закликів до ізоляції країни-агресора, повідомляє 24 Канал.

Скільки росіян повернули у світовий спорт?

За даними ТАСС, до міжнародних змагань уже допустили майже 5 тисяч спортсменів із Росії. Йдеться про різні види спорту, де атлети виступають переважно у статусі "нейтральних".

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році більшість міжнародних федерацій відсторонили росіян. Однак упродовж останнього періоду ці обмеження поступово послаблюються. Частині російських спортсменів дозволяють виступати зі своїм прапором та гімном.

Сьогодні понад 70 міжнародних федерацій допускають росіян до змагань, близько 4,5 тисяч атлетів за останній рік отримали допуски. У 2024 році ми виступали на 20 чемпіонатах світу та Європи, а минулого року – на 49, завоювавши 136 медалей. План на цей рік – відвідати понад 60 турнірів,

– заявив міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов.

Скандальні рішення і критика

Повернення росіян у спорт викликає серйозні суперечки. Частина організацій і надалі виступає проти їхнього допуску, наголошуючи на використанні спорту як інструменту пропаганди.

Навіть серед "нейтральних" спортсменів знаходять тих, хто мав зв’язки з армією Росії або підтримував війну, але все одно отримав дозвіл на участь.

Попри це, окремі федерації вже відкривають двері навіть для командних видів спорту, що ще більше посилює дискусії навколо повернення Росії на міжнародну арену.

