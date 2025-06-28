Говорив про секс та пропонував випити: російського тренера затримали за домагання до школярки

У "скрєпній" Росії затримали тренера з дзюдо Григорія Давидова. Його підозрюють у сексуальних домаганнях до дівчини з його секції.

Затримання заслуженого тренера Росії з дзюдо Григорія Давидова відбулося в Тюмені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У чому звинувачують заслуженого тренера Росії

Поважного тренера підзрюють у сексуальних домаганнях до 13-річної школярки. За інформацією джерела, інцидент трапився у спортивному клубі "Дзюдо-Бусідо".

Дівчина розповіла батькам, що тренер розповідав їй про секс, пропонував алкогольні напої та намагався дати гроші. Після цього родина звернулася в поліцію.

Наразі Давидов перебуває під вартою. Проти нього порушено справу за статтею "Насильницькі дії сексуального характеру".

Про Григорія Давидова відомо, що він є засновником та керівником спортивного клубу "Дзюдо-Бусідо". Він має звання майстра спорту з дзюдо та заслуженого тренера Росії. Давидов понад 20 років працює з дітьми. У спеціаліста є три доньки, які теж займалися дзюдо.

Раніше повідомлялося, що друга Путіна Маріуса Візера переобрали президентом Міжнародної федерації дзюдо. Він дозволяє російським та білоруським спортсменам виступати в міжнародних турнірах.