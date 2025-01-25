Черговий "нейтральний" російський спортсмен поїхав на фронт вбивати українців. Законна ціль захисників України вже повернувся додому у чорному пакеті.

Російський гандболіст Ілля Кожевніков поповнив статистику Генерального штабу ЗСУ. Окупанту з Пермі було 28 років, пише 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Ілля Кожевніков був воротарем гандбольних команд Ведмеді-ДІПУ та Пермські ведмеді-Академія. Востаннє він виходив на майданчик у сезоні 2015/16.

Що саме спонукало колишнього гандболіста підписати контракт із загарбницькою армією – не повідомляється. Відомо, що Кожевнікова ліквідували через місяць після вступу до російського війська.

21 грудня окупант перестав виходити на зв'язок. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, він загинув внаслідок артилерійського обстрілу.

Також росіяни замовчують інформацію, де саме ліквідували Кожевнікова, та в якому підрозділі він служив. Церемонія прощання з "нейтральним" спортсменом відбулася 24 січня.