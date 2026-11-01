Звільнився з клубу армії, але був на Z-концерті: олімпійському чемпіону з Росії прилетіла карма

Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу не хоче надавати російському лижнику Олександру Большунову нейтральний статус. Без нього він не зможе виступати на міжнародних змаганнях у сезоні 2026/27.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Слід зазначити, що він виступав за російський армійський клуб ЦСКА, а ще брав участь у пропутінських мітінгах у 2022 році.

Що відомо по справі Большунова

Олексію Большунову запропонували відкласти повернення до наступного сезону. Він уже звільнився з ЦСКА, який є відомчим клубом російських силових структур. Це було необхідною вимогою для отримання нейтрального статусу та допуску до міжнародних змагань.

Російські лижники не беруть участь у міжнародних змаганнях із 2022 року. Утім у сезоні 2026/27 федерація лижного спорту та сноуборду планує допустити росіян у нейтральному статусі після перевірки їх на встановлені критерії.

Большунов уже намагався отримати нейтральний статус, але отримав відмову. Однією з перешкод очевидно став його зв'язок із російським армійським клубом ЦСКА. З цієї організації спортсмен звільнився, щоб отримати допуск на міжнародні змагання. Утім цього кроку виявилось недостатньо, бо міжнародна федерація перевіряє не лише поточну, а й попередню діяльність спортсменів.

Лижник же в березні 2022 року брав участь у пропутінському мітингу на Лужниках. Сам спортсмен з'явився на публіці з логотипом Z на грудях. Цікаво, що заради участі в цьому Z-маскараді, лижник пропустив одну з гонок внутрішніх змагань.

Після його появи на пропагандистському заходу від співпраці зі спортсменом почали відмовлятись міжнародні спонсори. Сам Большунов є одним із найтитулованіших російських лижників, який у 2022 році, зокрема, виграв 3 золоті медалі на Олімпіаді в Пекіні.

Раніше на рішення міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду допускати російських спортсменів до змагань відреагували в Норвегії. Там закликали уряд не пускати представників країни-агресорки до країни на один із етапів Кубка світу.

А нещодавно стався ще один інцидент із поверненням російських хокеїстів на міжнародні турніри. Україна опинилась під реальною загрозою після такого рішення.