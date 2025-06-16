Легенда боксу назвав двох бійців сучасності, які краще за Усика

Олександр Усик уже тривалий час вважається одним з найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії. Підтвердженням цьому є рейтинг P4P від авторитетного видання The Ring, який він очолює після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Проте з лідерством українця не погоджується легендарний боксер Рой Джонс. Він назвав двох бійців, які заслуговують на перше місце, не назвавши українського чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Найкращі бійці P4P за версією Джонса

Американець виділив Наою Іноуе та Теренса Кроуфорда. Він вважає, що японець не отримує визнання, на яке заслуговує, адже його мало знають на Заході:

"Наоя Іноуе дійсно можна вважати номером один у сучасному боксі. Просто йому зараз немає конкурентів у цій ваговій категорії, щоб отримати його. А у США японця не знають, бо у нас немає великих бійців у його ваговій категорії.

Оскільки у нього немає сильних опонентів, які б це довели, я змушений залишити Теренса Кроуфорда на першій позиції. Однак згадайте, що в Теренса також колись були такі проблеми, як в японця – у нього не було достойних суперників".

До слова. Напередодні було оновлено рейтинг найкращих боксерів світу. Його очолює Олександр Усик, а Наоя Іноуе та Теренс Кроуфорд є найближчими переслідувачами українця.

Нагадаємо, що японець та американець досі не знали гіркоти поразки на професійному рівні. Вони провели 30 і 41 бій відповідно, перемігши в кожному з них.