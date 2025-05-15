Розкішна Марта Костюк поділилась атмосферними фото із сонячного Рима

У Римі відбувається престижний турнір WTA 1000. На "тисячнику" виступала українська тенісистка Марта Костюк.

На жаль, друга ракетка України завершила виступи на турнірі, програвши у 1/8 фіналу "нейтральній" Арінє Сабалєнці. Проте Марта Костюк не забула поділитись атмосферними світлинами зі столиці Італії, повідомляє 24 канал.

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Костюк у Римі

Марта Костюк на світлинах, які опублікувала в інстаграмі передала частинку атмосфери Рима. Тенісистка встигла прогулятись вузькими вулицями чарівної столиці Італії.

Костюк не забула показати свого песика Мандера, який замилував публіку у соціальних мережах. Також Марта поділилась відео, де займається з тенісним м'ячем.

Раніше Марта Костюк та Еліна Світоліна підкорили соціальні мережі напередодні виступу на Кубку Біллі Джин Кінг. Відео з українськими тенісистками швидко розлетілись у ТікТок.