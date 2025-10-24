Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 10-го туру УПЛ-2025/2026
- 10-й тур УПЛ-2025/2026 розпочнеться матчем Олександрія – Епіцентр 24 жовтня о 15:30.
- Центральна гра туру пройде між київським Динамо та криворізьким Кривбасом 26 жовтня о 18:00.
Розіграш сезону-2025/2026 Української Прем'єр-ліги дістався вже 10-го туру. Новий тур української першості з футболу розтягнеться на три ігрові дні.
У перший ігровий день заплановані одразу два матчі. Поєдинок Олександрії проти дебютанта УПЛ Епіцентра відкриє програму 10-го туру української першості, інформує 24 Канал.
До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця
Яким буде розклад ігор 10-го туру УПЛ-2025/2026?
Також у п'ятницю, 24 жовтня, свій лобовий матч проведуть Верес та луганська Зоря. Поєдинок відбудеться у Рівному.
На фанів українського футболу чекає львівське дербі, у якому Карпати прийму на стадіоні "Україна" Рух.
Центральна гра туру, яка стане останньою у програмі, буде протистояння київського Динамо проти криворізького Кривбаса. На стадіоні імені Валерія Лобановського зійдуться третя та перша команди турнірної таблиці після 9-ти турів сезону-2025/2026.
- 24 жовтня, 15:30. Олександрія – Епіцентр
- 24 жовтня, 18:00. Верес – Зоря
- 25 жовтня, 13:00. Металіст 1925 – ЛНЗ
- 25 жовтня, 15:30. Карпати – Рух
- 25 жовтня, 18:00. Оболонь – Полісся
- 26 жовтня, 13:00. Полтава – Колос
- 26 жовтня, 15:30. Шахтар – Кудрівка
- 26 жовтня, 18:00. Динамо – Кривбас
Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Кривбас
|9
|6
|1
|2
|18-12
|19
|2.
|Шахтар
|9
|5
|3
|1
|15-8
|18
|3.
|Динамо
|9
|4
|5
|0
|23-12
|17
|4.
|ЛНЗ
|9
|5
|2
|2
|10-7
|17
|5.
|Полісся
|9
|5
|1
|3
|14-8
|16
|6.
|Металіст 1925
|9
|4
|4
|1
|12-6
|16
|7.
|Колос
|9
|4
|2
|3
|8-7
|14
|8.
|Оболонь
|9
|3
|4
|2
|9-9
|13
|9.
|Зоря
|9
|3
|3
|3
|12-11
|12
|10.
|Карпати
|9
|2
|5
|2
|15-15
|11
|11.
|Кудрівка
|9
|3
|2
|4
|13-15
|11
|12.
|Верес
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|13.
|Олександрія
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|14.
|Епіцентр
|9
|2
|0
|7
|11-17
|6
|15.
|Рух
|9
|2
|0
|7
|7-18
|6
|16.
|Полтава
|9
|1
|1
|7
|6-19
|4
Відзначимо, що Шахтар та Динамо перед черговим туром УПЛ провели свої ігри у єврокубках. Команда Арди Турана втратила бодай одне очко у "домашньому" матчі проти варшавської Легії. Поразка 1:2. Також не потішили кияни, які ганебно програли у Туреччині Самсунспору 0:3.
Пресслужба київського Динамо опублікувала післяматчеве інтерв'ю головного тренера Олександра Шовковського. Наставник прокоментував чергове фіаско своєї команди у Лізі конференцій.
Яким був 9-й тур УПЛ?
Київське Динамо розписало вже п'яту мирову у поточному сезоні УПЛ, втративши перемогу над луганською Зорею. Нічия 1:1.
Також трьох балів не набрав Шахтар. "Гірники" на виїзді зіграли у нульову нічию із житомирським Поліссям.
Сенсацією туру стала домашня поразка Карпат від Епіцентра 1:3. Завдяки ній дебютант УПЛ покинув останню 16-ту позицію у турнірній таблиці. Після цього несподіваного фіаско у ЗМІ знову заговорили про можливе звільнення Владислава Лупашка. Про це повідомляло видання Sport Arena.