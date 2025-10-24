Укр Рус
Sport News 24 Футбол Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 10-го туру УПЛ-2025/2026
24 жовтня, 14:48
6

Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 10-го туру УПЛ-2025/2026

Софія Кулай
Основні тези
  • 10-й тур УПЛ-2025/2026 розпочнеться матчем Олександрія – Епіцентр 24 жовтня о 15:30.
  • Центральна гра туру пройде між київським Динамо та криворізьким Кривбасом 26 жовтня о 18:00.

Розіграш сезону-2025/2026 Української Прем'єр-ліги дістався вже 10-го туру. Новий тур української першості з футболу розтягнеться на три ігрові дні.

У перший ігровий день заплановані одразу два матчі. Поєдинок Олександрії проти дебютанта УПЛ Епіцентра відкриє програму 10-го туру української першості, інформує 24 Канал.

До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця 

Яким буде розклад ігор 10-го туру УПЛ-2025/2026?

Також у п'ятницю, 24 жовтня, свій лобовий матч проведуть Верес та луганська Зоря. Поєдинок відбудеться у Рівному.

На фанів українського футболу чекає львівське дербі, у якому Карпати прийму на стадіоні "Україна" Рух.

Центральна гра туру, яка стане останньою у програмі, буде протистояння київського Динамо проти криворізького Кривбаса. На стадіоні імені Валерія Лобановського зійдуться третя та перша команди турнірної таблиці після 9-ти турів сезону-2025/2026.

  • 24 жовтня, 15:30. Олександрія – Епіцентр
  • 24 жовтня, 18:00. Верес – Зоря
  • 25 жовтня, 13:00. Металіст 1925 – ЛНЗ
  • 25 жовтня, 15:30. Карпати – Рух
  • 25 жовтня, 18:00. Оболонь – Полісся
  • 26 жовтня, 13:00. Полтава – Колос
  • 26 жовтня, 15:30. Шахтар – Кудрівка
  • 26 жовтня, 18:00. Динамо – Кривбас

Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. Кривбас 9 6 1 2 18-12 19
2. Шахтар 9 5 3 1 15-8 18
3. Динамо 9 4 5 0 23-12 17
4. ЛНЗ 9 5 2 2 10-7 17
5. Полісся 9 5 1 3 14-8 16
6. Металіст 1925 9 4 4 1 12-6 16
7. Колос 9 4 2 3 8-7 14
8. Оболонь 9 3 4 2 9-9 13
9. Зоря 9 3 3 3 12-11 12
10. Карпати 9 2 5 2 15-15 11
11. Кудрівка 9 3 2 4 13-15 11
12. Верес 9 2 3 4 7-10 9
13. Олександрія 9 2 2 5 10-16 8
14. Епіцентр 9 2 0 7 11-17 6
15. Рух 9 2 0 7 7-18 6
16. Полтава 9 1 1 7 6-19 4

Відзначимо, що Шахтар та Динамо перед черговим туром УПЛ провели свої ігри у єврокубках. Команда Арди Турана втратила бодай одне очко у "домашньому" матчі проти варшавської Легії. Поразка 1:2. Також не потішили кияни, які ганебно програли у Туреччині Самсунспору 0:3.

Пресслужба київського Динамо опублікувала післяматчеве інтерв'ю головного тренера Олександра Шовковського. Наставник прокоментував чергове фіаско своєї команди у Лізі конференцій.

Яким був 9-й тур УПЛ?

  • Київське Динамо розписало вже п'яту мирову у поточному сезоні УПЛ, втративши перемогу над луганською Зорею. Нічия 1:1.

  • Також трьох балів не набрав Шахтар. "Гірники" на виїзді зіграли у нульову нічию із житомирським Поліссям.

  • Сенсацією туру стала домашня поразка Карпат від Епіцентра 1:3. Завдяки ній дебютант УПЛ покинув останню 16-ту позицію у турнірній таблиці. Після цього несподіваного фіаско у ЗМІ знову заговорили про можливе звільнення Владислава Лупашка. Про це повідомляло видання Sport Arena.