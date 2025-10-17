Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 9-го туру УПЛ-2025/2026
- 9-й тур УПЛ-2025/2026 розпочнеться 17 жовтня і триватиме чотири дні, з матчами на різних стадіонах.
- Центральний матч відбудеться у Житомирі.
У п'ятницю, 17 жовтня, стартує 9-й тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/2026. Програма чергового туру розподілена аж на чотири ігрові дні.
Програму 9-го туру відкриє поєдинок на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому. Дебютант УПЛ СК Полтава прийме київську Оболонь, інформує 24 Канал.
Який розклад матчів 9-го туру УПЛ-2025/2026?
Центральним матчем туру буде протистояння між Поліссям та Шахтарем у Житомирі. Зграя "вовків" прийме лідера сезону української першості у суботу, 18 жовтня.
Програму 9-го туру закриє поєдинок іншого дебютанта першості Кудрівки, яка зіграє проти харківського Металіста 1925.
- 17 жовтня, 15:30. Полтава – Оболонь
- 18 жовтня, 13:00. Рух – Кривбас
- 18 жовтня, 15:30. Зоря – Динамо
- 18 жовтня, 18:00. Полісся – Шахтар
- 19 жовтня, 13:00. ЛНЗ – Колос
- 19 жовтня, 15:30. Верес – Олександрія
- 19 жовтня, 18:00. Карпати – Епіцентр
- 20 жовтня, 18:00. Кудрівка – Металіст 1925
Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|1.
|Шахтар
|
8
|
5
|
2
|
1
|
15-8
|
17
|2.
|Динамо
|
8
|
4
|
4
|
0
|
22-11
|
16
|3.
|Кривбас
|
8
|
5
|
1
|
2
|
16-11
|
16
|4.
|Полісся
|
8
|
5
|
0
|
3
|
14-8
|
15
|5.
|Металіст 1925
|
8
|
4
|
3
|
1
|
11-5
|
15
|6.
|ЛНЗ
|
8
|
4
|
2
|
2
|
9-7
|
14
|7.
|Колос
|
8
|
4
|
2
|
2
|
8-6
|
14
|8.
|Карпати
|
8
|
2
|
5
|
1
|
14-12
|
11
|9.
|Зоря
|
8
|
3
|
2
|
3
|
11-10
|
11
|10.
|Оболонь
|
8
|
2
|
4
|
2
|
7-8
|
10
|11.
|Кудрівка
|
8
|
3
|
1
|
4
|
12-14
|
10
|12.
|Верес
|
8
|
2
|
2
|
4
|
6-9
|
8
|13.
|Олександрія
|
8
|
2
|
1
|
5
|
9-15
|
7
|14.
|Рух
|
8
|
2
|
0
|
6
|
6-16
|
6
|15.
|Полтава
|
8
|
1
|
1
|
6
|
5-17
|
4
|16.
|Епіцентр
|
8
|
1
|
0
|
7
|
8-16
|
3
Як минув 8-й тур УПЛ-2025/2026?
Сенсацією туру стала поразка Шахтаря. Донеччани у Львові несподівано були розгромлені черкаським ЛНЗ 1:4. Єдиний гол престижу у складі донецького клубу забив Єгор Назарина.
Динамо теж втратило очки, розписавши домашню нічию 1:1 із харківським Металістом 1925. Ця мирова стала для киян вже четвертою у поточному розіграші УПЛ-2025/2026.
Дебютанти першості зазнали великих поразок: Полтава на виїзді програла Поліссю (0:4), а Кудрівка поступилась Кривбасу (1:3).