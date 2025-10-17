Укр Рус
17 жовтня, 10:55
Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 9-го туру УПЛ-2025/2026

Софія Кулай
Основні тези
  • 9-й тур УПЛ-2025/2026 розпочнеться 17 жовтня і триватиме чотири дні, з матчами на різних стадіонах.
  • Центральний матч відбудеться у Житомирі.

У п'ятницю, 17 жовтня, стартує 9-й тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/2026. Програма чергового туру розподілена аж на чотири ігрові дні.

Програму 9-го туру відкриє поєдинок на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому. Дебютант УПЛ СК Полтава прийме київську Оболонь, інформує 24 Канал.

Читайте також Полісся – Шахтар: прогноз та хто фаворит центрального матчу туру УПЛ

Який розклад матчів 9-го туру УПЛ-2025/2026?

Центральним матчем туру буде протистояння між Поліссям та Шахтарем у Житомирі. Зграя "вовків" прийме лідера сезону української першості у суботу, 18 жовтня.

Програму 9-го туру закриє поєдинок іншого дебютанта першості Кудрівки, яка зіграє проти харківського Металіста 1925.

  • 17 жовтня, 15:30. Полтава –  Оболонь
  • 18 жовтня, 13:00. Рух – Кривбас
  • 18 жовтня, 15:30. Зоря – Динамо
  • 18 жовтня, 18:00. Полісся – Шахтар
  • 19 жовтня, 13:00. ЛНЗ – Колос
  • 19 жовтня, 15:30. Верес – Олександрія
  • 19 жовтня, 18:00. Карпати – Епіцентр
  • 20 жовтня, 18:00. Кудрівка – Металіст 1925

Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026

МІСЦЕ

КОМАНДА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ
1. Шахтар

8

5

2

1

15-8

17
2. Динамо

8

4

4

0

22-11

16
3. Кривбас

8

5

1

2

16-11

16
4. Полісся

8

5

0

3

14-8

15
5. Металіст 1925

8

4

3

1

11-5

15
6. ЛНЗ

8

4

2

2

9-7

14
7. Колос

8

4

2

2

8-6

14
8. Карпати

8

2

5

1

14-12

11
9. Зоря

8

3

2

3

11-10

11
10. Оболонь

8

2

4

2

7-8

10
11. Кудрівка

8

3

1

4

12-14

10
12. Верес

8

2

2

4

6-9

8
13. Олександрія

8

2

1

5

9-15

7
14. Рух

8

2

0

6

6-16

6
15. Полтава

8

1

1

6

5-17

4
16. Епіцентр

8

1

0

7

8-16

3

Як минув 8-й тур УПЛ-2025/2026?

  • Сенсацією туру стала поразка Шахтаря. Донеччани у Львові несподівано були розгромлені черкаським ЛНЗ 1:4. Єдиний гол престижу у складі донецького клубу забив Єгор Назарина.

  • Динамо теж втратило очки, розписавши домашню нічию 1:1 із харківським Металістом 1925. Ця мирова стала для киян вже четвертою у поточному розіграші УПЛ-2025/2026.

  • Дебютанти першості зазнали великих поразок: Полтава на виїзді програла Поліссю (0:4), а Кудрівка поступилась Кривбасу (1:3).  