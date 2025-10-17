У п'ятницю, 17 жовтня, стартує 9-й тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/2026. Програма чергового туру розподілена аж на чотири ігрові дні.

Програму 9-го туру відкриє поєдинок на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому. Дебютант УПЛ СК Полтава прийме київську Оболонь, інформує 24 Канал. Читайте також Полісся – Шахтар: прогноз та хто фаворит центрального матчу туру УПЛ Який розклад матчів 9-го туру УПЛ-2025/2026? Центральним матчем туру буде протистояння між Поліссям та Шахтарем у Житомирі. Зграя "вовків" прийме лідера сезону української першості у суботу, 18 жовтня. Програму 9-го туру закриє поєдинок іншого дебютанта першості Кудрівки, яка зіграє проти харківського Металіста 1925. 17 жовтня, 15:30. Полтава – Оболонь

18 жовтня, 13:00. Рух – Кривбас

18 жовтня, 15:30. Зоря – Динамо

18 жовтня, 18:00. Полісся – Шахтар

19 жовтня, 13:00. ЛНЗ – Колос

19 жовтня, 15:30. Верес – Олександрія

19 жовтня, 18:00. Карпати – Епіцентр

20 жовтня, 18:00. Кудрівка – Металіст 1925 Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026 МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 8 5 2 1 15-8 17 2. Динамо 8 4 4 0 22-11 16 3. Кривбас 8 5 1 2 16-11 16 4. Полісся 8 5 0 3 14-8 15 5. Металіст 1925 8 4 3 1 11-5 15 6. ЛНЗ 8 4 2 2 9-7 14 7. Колос 8 4 2 2 8-6 14 8. Карпати 8 2 5 1 14-12 11 9. Зоря 8 3 2 3 11-10 11 10. Оболонь 8 2 4 2 7-8 10 11. Кудрівка 8 3 1 4 12-14 10 12. Верес 8 2 2 4 6-9 8 13. Олександрія 8 2 1 5 9-15 7 14. Рух 8 2 0 6 6-16 6 15. Полтава 8 1 1 6 5-17 4 16. Епіцентр 8 1 0 7 8-16 3 Як минув 8-й тур УПЛ-2025/2026? Сенсацією туру стала поразка Шахтаря. Донеччани у Львові несподівано були розгромлені черкаським ЛНЗ 1:4. Єдиний гол престижу у складі донецького клубу забив Єгор Назарина.

Динамо теж втратило очки, розписавши домашню нічию 1:1 із харківським Металістом 1925. Ця мирова стала для киян вже четвертою у поточному розіграші УПЛ-2025/2026.

Дебютанти першості зазнали великих поразок: Полтава на виїзді програла Поліссю (0:4), а Кудрівка поступилась Кривбасу (1:3).