Поєдинок Полісся – Шахтар відбудеться на Центральному міському стадіоні. Початок зустрічі, яка закриє суботню програму 9-го туру – о 18:00 (за Києвом), інформує 24 Канал.

До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця

Що відомо навколо матчу Полісся – Шахтар?

Це буде зустріч четвертої та першої команди турнірної таблиці УПЛ-2025/2026. Полісся після восьми турів набрало 15 балів. Щільність у таблиці настільки маленька, що зграя "вовків" Руслана Ротаня відстає від лідера сезону Шахтаря лише на два очки. У команди Арди Турана 17 набраних пунктів.

У минулому турі житомиряни розгромили вдома дебютанта УПЛ СК Полтаву 4:0. Вже до перерви господарі зробили рахунок нищівний 3:0. Голи забивали Велетень, Брагару та Сарапій. Наприкінці матчу Гайдучик добив новачка української першості 4:0.

Шахтар же сенсаційно був розбитий у Львові черкаським ЛНЗ 1:4. Єдиний гол престижу у складі "гірників" забив Назарина.

До слова. Найближча гра між Поліссям та Шахтарем стане шостою очною зустріччю. У попередніх матчах житомирський колектив здобув 3 перемоги, розписав одну нульову нічию та одного разу програв "гірникам". Востаннє грали між собою у півфіналі Кубка України-2024/2025, коли донеччани вибили "вовків" із кубкового протистояння.

Прогноз Favbet

Хоч Шахтар гратиме на виїзді, але саме "гірники" є фаворитами матчу по лінії Favbet. Їх перемогу оцінюють в 1,84. Натомість на звитягу господарів дають 4,30. Нічия у Житомирі – 3,80.

Подвійний шанс Полісся (перемога або нічия) оцінюють коефіцієнтом 1,90. Те, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5 – 1,94.

Ймовірно, що обидва клуби зможуть відзначитись голами. Обидві заб'ють: так – 1,77; ні – 2,01.

Першими рахунок у матчі можуть відкрити "гірники" – 1,66. Натомість на перший гол у поєдинку від команди Руслана Ротаня стоїть коефіцієнт 2,64.

Хто має найкращі шанси забити? Кауан Еліас (2,50), Педріньйо, Невертон і Лука Мейрелліс (по 3 рівно), Ізакі, Бондаренко, Філіппов (3,50).

Гравець Шахтаря вляпався у скандал перед грою проти Полісся?