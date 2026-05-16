Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 29-го тура УПЛ 2025/2026

Сезон украинской Премьер-лиги выходит на финишную прямую. Уже в эти выходные команды проведут матчи предпоследнего, 29-го тура, где может определиться обладатель "серебра" и "бронзы" УПЛ.

Интрига в чемпионате остается для нескольких команд, поэтому каждая потеря очков может кардинально изменить турнирную ситуацию перед заключительным туром. Болельщиков ждут принципиальные противостояния лидеров, конкурентов за топ-4 и команд, которые еще не гарантировали себе место в элите, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 29-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Тур начнется двумя матчами в субботу. В 13 часов начнутся поединки Металлист 1925 – Эпицентр и Полтава – Динамо. Харьковчане еще имеют теоретические шансы догнать столичный клуб в таблице.

В воскресенье тур продолжится четырьмя матчами. Кривбасс на своем поле будет принимать Шахтер, который уже завоевал чемпионство.

Рух, который уже точно не поднимется выше зоны переходных матчей, сыграет с Александрией, которая вылетела в Первую лигу.

Колос померяется силами с Оболонью, а Карпаты – с Вересом.

Завершится 29 тур двумя матчами в понедельник: Заря – Полесье и Кудривка – ЛНЗ. Житомирский и черкасский клубы определяют, кто завершит сезон с серебряными и бронзовыми медалями.

Календарь 29-го тура УПЛ 2025/2026

16 мая, суббота, 13:00. Металлист 1925 – Эпицентр

16 мая, суббота, 13:00. Полтава – Динамо

17 мая, воскресенье, 13:00. Кривбасс – Шахтер

17 мая, воскресенье, 13:00. Рух – Александрия

17 мая, воскресенье, 15:30. Колос – Оболонь

18 мая, понедельник, 13:00. Заря – Полесье

18 мая, понедельник, 13:00. Кудривка – ЛНЗ

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 12:00 16.05.2026

Как закончился предыдущий 28-й тур УПЛ 2025 – 2026?