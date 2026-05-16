Інтрига в чемпіонаті залишається для кількох команд, тому кожна втрата очок може кардинально змінити турнірну ситуацію перед заключним туром. На вболівальників чекають принципові протистояння лідерів, конкурентів за топ-4 та команд, які ще не гарантували собі місце в еліті, повідомляє 24 Канал.
Який календар 29-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Тур розпочнеться двома матчами у суботу. О 13-й годині розпочнуться поєдинки Металіст 1925 – Епіцентр та Полтава – Динамо. Харків'яни ще мають теоретичні шанси наздогнати столичний клуб у таблиці.
Кривбас на своєму полі прийматиме Шахтар, який вже виборов чемпіонство.
Рух, який вже точно не підніметься вище зони перехідних матчів, зіграє з Олександрією, яка вилетіла в Першу лігу.
Колос поміряється силами з Оболонню, а Карпати – з вересом.
Завершиться 29 тур двома матчами в понеділок: Зоря – Полісся та Кудрівка – ЛНЗ. Житомирський та черкаський клуби визначають, хто завершить сезон зі срібними та бронзовими медалями.
Календар 29-го туру УПЛ 2025/2026
- 16 травня, субота, 13:00. Металіст 1925 – Епіцентр
- 16 травня, субота, 13:00. Полтава – Динамо
- 17 травня, неділя, 13:00. Кривбас – Шахтар
- 17 травня, неділя, 13:00. Рух – Олександрія
- 17 травня, неділя, 15:30. Колос – Оболонь
- 18 травня, понеділок, 13:00. Зоря – Полісся
- 18 травня, понеділок, 13:00. Кудрівка – ЛНЗ
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 12:00 16.05.2026
Як закінчився попередній 28-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- ЛНЗ після перемоги над Полтавою забезпечив собі участь в єврокубках наступного сезону.
- Андрій Ярмоленко забив 122-й гол у чемпіонатах України і наблизився до найкращого бомбардира УПЛ Максима Шацьких на відстань двох м'ячів.
- Легенда Динамо також реалізував 20-й поспіль одинадцятиметровий, перевершивши попередній рекорд грузина Васіла Гігіадзе.