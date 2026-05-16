Інтрига в чемпіонаті залишається для кількох команд, тому кожна втрата очок може кардинально змінити турнірну ситуацію перед заключним туром. На вболівальників чекають принципові протистояння лідерів, конкурентів за топ-4 та команд, які ще не гарантували собі місце в еліті, повідомляє 24 Канал.

Який календар 29-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Тур розпочнеться двома матчами у суботу. О 13-й годині розпочнуться поєдинки Металіст 1925 – Епіцентр та Полтава – Динамо. Харків'яни ще мають теоретичні шанси наздогнати столичний клуб у таблиці.

У неділю тур продовжиться чотирма матчами. Кривбас на своєму полі прийматиме Шахтар, який вже виборов чемпіонство.

Рух, який вже точно не підніметься вище зони перехідних матчів, зіграє з Олександрією, яка вилетіла в Першу лігу.

Колос поміряється силами з Оболонню, а Карпати – з вересом.

Завершиться 29 тур двома матчами в понеділок: Зоря – Полісся та Кудрівка – ЛНЗ. Житомирський та черкаський клуби визначають, хто завершить сезон зі срібними та бронзовими медалями.

Календар 29-го туру УПЛ 2025/2026

16 травня, субота, 13:00. Металіст 1925 – Епіцентр

16 травня, субота, 13:00. Полтава – Динамо

17 травня, неділя, 13:00. Кривбас – Шахтар

17 травня, неділя, 13:00. Рух – Олександрія

17 травня, неділя, 15:30. Колос – Оболонь

18 травня, понеділок, 13:00. Зоря – Полісся

18 травня, понеділок, 13:00. Кудрівка – ЛНЗ

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 12:00 16.05.2026

