Спортсменка призналась, что после выступления на Олимпийских играх в Италии ей будет "психологически сложно" вернуться в Россию, передает Sports.ru. 18-летняя фигуриста, которая финишировала шестой в женском одиночном катании, выразила глубокое разочарование результатом.

Что сказала российская фигуристка?

Аделия Петросян завершила турнир на шестом месте с общим баллом 214,53. Несмотря на яркую короткую программу, где она финишировала среди лидеров, ее выступление в произвольной программе сопровождалось ошибками и неудачным прыжком.

После проката спортсменка призналась журналистам, что ей "психологически будет трудно вернуться в Россию" из-за ожиданий и давления, которое сопровождало ее участие в соревнованиях. В интервью она также выразила ощущение "застенчивости" и разочарования – как перед собой, так и перед болельщиками.

Падение и реакция

Петросян попробовала сложные технические элементы в произвольной программе, включая попытку выполнить четырехкратный прыжок, но упала, что существенно повлияло на результат.

Ни один российский фигурист не получил медали Олимпийских игр – впервые с 1960 года, пишет english.pravda.ru. Результат Петросян и ее слова о возвращении в страну вызвали активное обсуждение в медиа и соцсетях.

