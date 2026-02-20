Спортсменка зізналася, що після виступу на Олімпійських іграх в Італії їй буде "психологічно складно" повернутися до Росії, передає Sports.ru. 18-річна фігуриста, яка фінішувала шостою у жіночому одиночному катанні, висловила глибоке розчарування результатом.

Що сказала російська фігуристка?

Аделія Петросян завершила турнір на шостому місці із загальним балом 214,53. Попри яскраву коротку програму, де вона фінішувала серед лідерів, її виступ у довільній програмі супроводжувався помилками та невдалим стрибком.

Після прокату спортсменка зізналася журналістам, що їй "психологічно буде важко повернутися в Росію" через очікування та тиск, який супроводжував її участь у змаганнях. В інтерв’ю вона також висловила відчуття "сором’язливості" та розчарування – як перед собою, так і перед вболівальниками.

Падіння та реакція

Петросян спробувала складні технічні елементи у довільній програмі, включаючи намагання виконати чотирикратний стрибок, але впала, що суттєво вплинуло на результат.

Жоден російський фігурист не здобув медалі Олімпійських ігор – вперше з 1960 року, пише english.pravda.ru. Результат Петросян та її слова про повернення до країни викликали активне обговорення в медіа та соцмережах.

Росіяни на зимовій Олімпіаді в Італії