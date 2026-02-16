Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Ангеліна Мельникова виступить у клубній Серії А в Італії. Попри війну та політичний бекграунд спортсменки, організатори перекладають відповідальність на закони й клуби, інформує "Главком".
Що відповіли у федерації?
В Італійській федерації гімнастики відповіли, що не можуть заборонити участь росіянки, якщо вона отримає дозвіл на в'їзд.
За словами представника організації Девіда Чіараллі, чемпіонат Серії А – клубний турнір, тому запрошення іноземців вирішують клуби.
Наразі немає жодних урядових чи спортивних законів, які б забороняли російським та білоруським спортсменам брати участь в індивідуальних змаганнях. Фактично, Ангеліна Мельникова є чинною чемпіонкою світу та, за даними Міжнародної федерації та уряду Індонезії, змогла змагатися та перемогти на чемпіонаті світу в Джакарті. Тому, якщо Мельникова отримає в'їзну візу до Італії з дозволу Національного олімпійського комітету Італії, немає жодних юридичних перешкод для її участі у змаганнях з гімнастики в нашій країні,
– зазначив Чіараллі.
Водночас федерація наголосила, що підтримує Україну та каратиме будь-які порушення міжнародних правил.
Чому це викликало скандал?
Раніше стало відомо, що росіянка виступатиме за клуб ASD Libertas Ginnastica Vercelli, а етапи Серії А пройдуть з лютого до травня.
Мельникова неодноразово потрапляла у політичні скандали. Зокрема, як пише Forbes, її публічно вітав Володимир Путін після перемоги на чемпіонаті світу, що посилило критику щодо "нейтрального" статусу росіян у спорті.
Паралельно міжнародні федерації вже дозволяють окремим спортсменам із РФ виступати під нейтральним прапором, хоча критерії часто називають непрозорими.
Росіяни на зимовій Олімпіаді в Італії
На цих Іграх росіяни офіційно не представлені як нація, але індивідуальні нейтральні спортсмени все ж беруть участь у деяких дисциплінах.
У збірній Грузії 75% спортсменів на цій Олімпіаді – росіяни, зокрема фігуристи, які живуть та тренуються у Москві.
Міжнародний олімпійський комітет натякнув на можливість скасування санкцій проти російських спортсменів.