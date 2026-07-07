"Он бы меня нокаутировал": Кабаел объяснил, почему не хочет драться с Кличко
Чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) по версии WBC Агит Кабаел скептически отнесся к шансам Владимира Кличко на возвращение в спорт. Немец высказался по поводу их возможного поединка.
Обладатель титула WBC оценил шансы бывшего чемпиона в бою против себя. Своим мнением о возможном противостоянии Агит Кабаел поделился в интервью DAZN.
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Как чемпион WBC относится к бою против Кличко?
Агит Кабаел отметил, что сейчас он рассматривает прежде всего актуальные с спортивной точки зрения бои. Поединок против 50-летнего украинца, по его мнению, таковым не является.
Все говорят: "Ого, Владимир Кличко был самым крутым. Он бы тебя нокаутировал. Он бы тебя нокаутировал тогда". Да, тогда он бы меня нокаутировал. Он, безусловно, все еще в отличной форме, но, вероятно, не сравнится с тяжеловесами, которые сейчас активно выступают,
– сказал Кабаел.
Отметим, что в последние дни о такой возможности организации боя неоднократно заявлял менеджер немецкого боксера Спенсер Браун. По его мнению, такая боксерская встреча имеет смысл.
Владимир Кличко: что известно о возвращении?
Бывший украинский боксер неоднократно заявлял о возможности выхода на ринг, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Недавно появилась информация о его бою с Усиком в Великобритании. Правда, Кличко неоднократно подчеркивал, что официальный поединок с Усиком для него неприемлем. По его словам, он не хочет видеть бой между двумя украинскими боксерами, ведь руководствуется принципом национального единства.