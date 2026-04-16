Бывший футболист погиб вблизи Зальцбурга. Автомобиль, за рулем которого находился Маннингер, столкнулся с поездом, пишет Sky Sport Austria.

Что известно о карьере Маннингера?

Александер Маннингер сделал яркую карьеру в ведущих клубах Европы.

Австриец громко заявил о себе в 1997 году, перейдя в лондонский Арсенал. Сначала он рассматривался лишь как дублер легендарного Дэвида Симена, но травма основного вратаря решающего момента сезона-1997/98 заставила Алекса выйти на первый план.

Маннингер выдал серию из шести сухих матчей подряд, которая в том числе помогла одержать ключевую победу над Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд".

Именно эта серия позволила "канонирам" сделать рывок и оформить золотой дубль (победу в АПЛ и Кубке Англии). В марте 1998 Алекс был признан игроком месяца в Премьер-лиге.

После Англии Маннингер успешно выступал в Италии, пишет tochka.by. в 2008 году он присоединился к Ювентусу, где ему снова пришлось взять на себя роль второго номера – на этот раз за спиной Джанлуиджи Буффона.

Переход в Ливерпуль

Последним клубом Алекса стал Ливерпуль, куда его в возрасте 39 лет пригласил Юрген Клопп.

Тренер отмечал, что опыт и профессионализм австрийца имели колоссальное значение для атмосферы в раздевалке.

В составе сборной Австрии Маннингер провел 33 матча, представляя страну на домашнем Евро-2008.

Мир футбола выражает соболезнования семье и близким легендарного голкипера.

Он останется в памяти как человек, который всегда был готов прийти на помощь команде в самый сложный момент и справиться с этой задачей блестяще.